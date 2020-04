Crisis de salud. La pandemia del coronavirus no es la única crisis sanitaria que hay en Sinaloa, ya que el propio sistema de salud vive una grave crisis desde que inició la Administración de Quirino Ordaz Coppel, que no ha encontrado la fórmula para resolverlo, y únicamente da “mejoralitos” para salir momentáneamente del problema, pero el fondo de la crisis lo viene arrastrando, y quienes sufren por esto son los pacientes, sus familiares y el personal de Salud, que labora en condiciones muy lamentables. Los problemas de desabasto en el Hospital Pediátrico son reiterativos, y, ayer, una vez más los padres de los niños que están internados pidieron la intervención del mandatario estatal, pero que los escuche a ellos, ya que si consultan con las autoridades del nosocomio le dirán que todo funciona con normalidad, cuando la realidad es que hay un terrible desabasto, por lo que tienen que comprar de su bolsa las recetas que les dan, que llegan a ser tres diarias. Esta desatención no es provocada por la contingencia sanitaria actual, sino que ya se viene arrastrando, y parece que no tendrá fin. Le hace falta tener mano más dura a Quirino Ordaz Coppel para que esto ya no se siga presentando.

Trabajadores. Como se lo mencionamos anteriormente, la crisis de salud no solo afecta a los pacientes y sus familiares, sino también al personal médico, y ayer volvieron a alzar la voz en el Hospital de la Mujer, por el retraso en el pago de sus salarios y la falta de insumos para laborar, por lo que los trabajadores del turno nocturno, al terminar su jornada laboral, se plantaron a las afueras del nosocomio. La exigencia del personal de Salud es justa, pues quieren salarios dignos y puntuales, de forma adecuada y de acuerdo con lo que establece la ley, porque hasta ayer por la mañana tenían el adeudo de la segunda quincena del mes de marzo y el pago de compensación salarial. Además, reclaman que no cuentan con los materiales de protección e insumos para llevar a cabo sus labores, especialmente en este periodo de contingencia por el COVID-19, en el que se encuentran expuestos a contagios. Y mientras que en todo el mundo catalogan como héroes al personal médico que vive de frente la contingencia sanitaria por el coronavirus, en Sinaloa laboran con mucha precariedad. ¡Qué incongruencia tan grande!

Reclamos. Durante esta Administración estatal son muchos los adeudos que vienen arrastrando, ya sea con sindicatos, trabajadores y proveedores, lo que ha provocado manifestaciones en el Palacio de Gobierno y paros laborales, como de los burócratas y de los maestros estatales, que han logrado recibir abonos, pero el Gobierno del Estado no les termina por liquidar los adeudos. A estos reclamos se unió el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, quien acusó que el Ejecutivo estatal les retuvo 50 millones de pesos de las ministraciones de este mes, por lo que no pudieron pagar la segunda quincena de marzo a sus 17 mil trabajadores y jubilados. Con esto le dan la bienvenida al secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Armenta, que enfrenta su primera presión mediática.

Quieren su pensión. Los jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa exigen el pago de su quincena, por lo que Martha Patricia Valdez Orduño, presidenta de la Asociación Civil de Jubilados de la UAS, hizo un llamado al rector para solucionar inmediatamente esta situación; así como a los Gobiernos federal y estatal para que liberen los 50 millones, porque no los pueden dejar sin este ingreso en plena contingencia sanitaria. Y ya lo dijo ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: retener el salario al trabajador es un pecado social.

Plebiscito. La elección de los síndicos de Navolato sigue dando de qué hablar entre la clase política, y más porque se preparan impugnaciones en algunas sindicaturas, donde fueron detectados priistas operando a favor de sus candidatos. Caso particular en Villa Juárez, donde Bogar Gerardo Diarte Salaiz obtuvo el triunfo, donde fue visto operando a la exregidora priista Ivette Valenzuela Ramírez, quien estuvo encargada de invitar a personas a votar por su candidato, y el resultado fue a favor de ellos. Hay que esperar la información de la Comisión de Gobernación del cabildo de Navolato.