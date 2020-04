Apoyos. El sector empresarial está muy molesto con las autoridades federales, estatales y municipales por la falta de apoyos en medio de esta contingencia sanitaria, que le está pegando muy duro a todos los sectores económicos, especialmente al restaurantero, hotelero y comercial, que han tenido caídas de hasta un 80 por ciento en sus ingresos por ventas, provocando una gran parálisis en la economía de Sinaloa. Tanto Gobierno federal, como municipal, le han dado la espalda al sector productivo, y de parte de ellos no hay apoyos, condonaciones o prórrogas en impuestos o servicios; pero también hay mucha decepción del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, que únicamente les ofrece créditos y prórrogas para el pago de algunos impuestos, las cuales son insuficientes para poder soportar los graves problemas de liquidez que están enfrentando en estos momentos. ¿Cómo van a pagar los créditos si no tienen ingresos?, además hay muchos que no pueden cumplir con todos los requisitos. Se viene una crisis económica muy grande, con desempleo y pérdida del poder adquisitivo, y de manera paralela, un encarecimiento de productos de la canasta básica que el Gobierno federal no hace algo para detener.

¿Y los protocolos? El personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social alzó la voz para exigir a las autoridades de la dependencia federal que agilice los resultados de las pruebas que aplican a los casos sospechosos de COVID-19, y que les den los instrumentos de protección para evitar ser contagiados. De acuerdo con los trabajadores que ayer decidieron manifestarse para exigir un alto a todos los problemas que tienen que enfrentar para cumplir con su trabajo, el Seguro Social en Sinaloa tarda hasta siete días en dar los resultados del coronavirus, y ellos tienen una gran preocupación porque en el hospital regional número 1 del IMSS hay pacientes sospechosos de COVID-19 que no los tienen aislados, con el peligro que esto representa para el resto de los pacientes, sus familiares y el personal médico. De acuerdo con personal del área de Epidemiología, lo grave es que están en los mismos cuartos con personas que tienen otros padecimientos y están propensas al contagio; además se sienten vulnerables porque no cuentan con cubrebocas número 95, y los que tienen son pocos.

Más adeudos. Las inconformidades laborales no son privativas del sector salud, porque hasta los policías estatales se quejan por adeudos en sus percepciones. Integrantes del Grupo Élite denunciaron ayer que no les han pagado el bono que les dan cada mes, por lo que hay mucha inconformidad en la corporación, ya que además de arriesgar todos los días sus vidas para garantizar la seguridad de la población, sufren este tipo de problemas con el Gobierno del Estado. Los inconformes confirmaron a EL DEBATE que ahorita requieren de ese dinero para comprar alimentos y productos de protección para sus familias, para que tengan manera de enfrentar la pandemia de coronavirus, porque lo que han recibido no les alcanza. En caso de que no les entreguen este bono, los agentes preventivos advierten que pararán de labores, porque además a ellos no les han dado cubrebocas ni gel antibacterial, a pesar de tener contacto con muchas personas, por lo que los tienen que comprar con su dinero.

Apertura y receso. En el Congreso del Estado se vivió ayer una sesión histórica, con la que se abrió el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, y tuvieron que hacerlo en el Salón Constituyentes, donde acomodaron las curules a una sana distancia. Además, únicamente se permitió el acceso a algunos trabajadores de apoyo del Poder Legislativo, y sin público invitado ni reporteros, como parte de las medidas de prevención para cuidar que no haya contagios por coronavirus. Al término de la sesión de instalación, se convocó a sesión extraordinaria, en donde se aprobó reagendar las sesiones consecuentes hasta el día 20 de abril, para proteger tanto a los diputados como al personal que labora en el Congreso. Actualmente la legisladora Elva Margarita Inzunza Valenzuela se encuentra aislada en su casa porque tiene los síntomas del coronavirus, por lo que es un caso sospechoso y está en espera de los resultados de la prueba para confirmar o descartar que tiene la enfermedad.