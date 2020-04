Quédate en casa. Para quienes todavía no se han tomado en serio la cuarentena y seguían con sus planes de acudir a las playas en el periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos dieron un golpe de autoridad al bloquear los accesos a los diferentes puntos de reunión, y han colocado vigilancia para evitar que ingresen y pedir a los que logren colarse que se regresen a casa. Esto va en serio, y si todavía no creen y siguen en las calles como si todo estuviera normal, en el tercer piso del Palacio de Gobierno ya planean medidas extremas para mantener a todos encerrados, por su salud y la de sus familias. Son muchos los comercios, restaurantes, plazas comerciales, hoteles y moteles que se encuentran cerrados, y para sus propietarios ya no era redituable por la drástica caída de las ventas que han tenido en las últimas semanas. Se vienen las dos semanas más complicadas en esta emergencia sanitaria, y si todos cooperan al quedarse en casa, la situación será controlada de manera más rápida.

Navolato. Uno de los lugares más afectados por la emergencia sanitaria es el municipio de Navolato, a donde acuden alrededor de medio millón de visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, lo que significa un duro golpe para los restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios que viven de la actividad turística. Como nunca se vivirá una crisis económica en el puerto de Altata, que dejarán de recibir más de 100 millones de pesos que es la derrama económica estimada para esta época del año. El Ayuntamiento de Navolato tuvo que paralizar sus labores luego de confirmarse que un funcionario municipal dio positivo en la prueba del COVID-19, lo que obligó a poner en cuarentena a varios servidores públicos, y tanto el Palacio Municipal como las oficinas del Gobierno fueron sanitizadas para eliminar los virus y bacterias que haya en estos lugares. El alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo hizo un llamado a sus trabajadores a permanecer en casa y reportar a las autoridades de salud en caso de presentar los síntomas del coronavirus, e informó que el lunes regresarán al trabajo únicamente en las áreas que son prioritarias.

Guardia Nacional. Y como parte de los operativos del cierre de playas, elementos de la Guardia Nacional patrullan el malecón de Altata, y con altavoces piden a las personas que se encuentran en este lugar que desalojen, se vayan a sus casas y los invitan a que estén pendientes de las noticias. Los operativos van en serio, y en esta ocasión el objetivo no es lograr el saldo blanco en Semana Santa, sino evitar que haya concentración de personas para prevenir que haya más contagios por coronavirus.

Plebiscito. Las consultas ciudadanas para elegir a los síndicos de Culiacán y Navolato debieron haberse pospuesto, para evitar que las personas corrieran el riesgo de contagios, pero ya lo pasado, pasado. Lo bueno es que el Cabildo de Culiacán aprobó suspender hasta nuevo aviso el plebiscito para elegir a los comisarios municipales, por la emergencia sanitaria, para no poner en riesgo a la población, y seguramente esto también se replicará en Navolato, aunque el Cabildo todavía no sesiona para analizar este punto. La situación es alarmante y no debe haber algo más importante que la salud de la población, por ellos deben evitar a toda costa hacer que salgan de sus casas para asuntos no esenciales, como una votación para elegir a los comisarios municipales.

Stase. Y hablando de elección, en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado todavía no deciden posponer la votación para elegir al próximo dirigente sindical para los siguientes tres años. Como se lo adelantamos el viernes en este espacio, todos los candidatos se reunieron con los integrantes del Colegio Electoral, donde se planteó aplazar las votaciones, programadas para los días 22, 23 y 24 de abril, así como la conclusión del periodo de Gabriel Ballardo Valdez y poner a un secretario general interino en lo que se lleva la elección. Acordaron volver a reunirse el 17 de este mes, cinco días antes de la fecha programada para iniciar la votación, para decidir si se aplaza o no, aunque nos han confirmado que esto será un hecho, y la fecha será definida una vez que haya certeza del levantamiento de la emergencia sanitaria. Lo principal es la salud de los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Estado.