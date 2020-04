Sin miedo. La ciudad de Culiacán se encuentra normal, muchas personas aún siguen en la calle sin ninguna necesidad. Por las calles del Centro las personas se tropiezan unas con otras, si bien, no es la misma cantidad de siempre, el flujo de peatones es alto para los tiempos de emergencia sanitaria que se viven en nuestro país. En las tiendas se ven personas que entran y salen, algunas solo entran a ver, pero no compran nada, incluso si lo hicieran, esos productos no son esenciales, por lo cual, no justifican estar fuera de casa. Afuera de los bancos se observan muchas personas que hacen fila para entrar, y no se guarda la sana distancia. Los servicios financieros sí son actividad esencial, pero se deberían de aplicar las medidas preventivas también en el exterior, y eso también depende de las personas que acuden a estos lugares. En las tiendas de autoservicio se han tomado muchas medidas, como evitar el ingreso de más de dos personas por familia, se desinfectan carritos, se utiliza gel antibacterial, la mayoría de los clientes usan cubrebocas, pero, con todo y eso, es mucha la cantidad de gente que se ve en los supermercados, algunas de ellas no acuden para comprar productos esenciales para la vida diaria.

Perifoneo. A partir de esta semana, policías en Culiacán y Navolato recorren las calles para invitar a las personas a que se retiren a sus casas y permanezcan ahí hasta que pase la emergencia sanitaria. Incluso, agentes a pie caminan por el primer cuadro de Culiacán y les dicen a las personas que, por su salud deben de retirarse. Las respuestas de hombres y mujeres es con una risa de niño regañado, pero no hacen caso, se exponen a contagios y hay casos en los que también llevan a sus hijos, con el riesgo que esto representa. En Sinaloa hay 84 casos activos, 172 sospechosos y han fallecido 13 personas a causa del COVID-19. 60 de estos casos confirmados se encuentran en Culiacán y, aún así, muchas personas siguen sin creer el peligro al que se exponen ellos y sus familiares. Ya lo dijo el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, en mayo habrá la mayor cantidad de contagios, lo que significa que la cuarentena se podrá extender hasta el mes de junio o julio, pero todo dependerá de que los sinaloenses se queden en casa y entiendan que, entre más se expongan, más tiempo tardará en regresar todo a la normalidad.

Fuerza pública. Las autoridades de los tres órdenes de Gobierno lo menos que quieren es hacer uso de la fuerza pública y aplicar un toque de queda, como ha sucedido en otros países, para evitar que las personas salgan de sus casas; pero, en caso de no acatar las recomendaciones, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, advirtió que tendrá que tomar esta decisión; por ello ya cerraron centros comerciales, playas, balnearios, centros recreativos, hoteles y moteles, para desanimar a las personas a que salgan. Algo que ha generado muchas molestias es que muchas personas han organizado fiestas con muchos invitados, con bailes, y sin hacer caso a las indicaciones. Tan solo en la última semana, al número de emergencia 9-1-1 han reportado alrededor de 300 fiestas en el estado; en algunas, los policías han llegado para invitar a las personas a que terminen el festejo y se vayan a su casa. Pero ¿qué necesidad hay de llegar a esto?

Pérdidas. En pleno periodo vacacional de Semana Santa, los destinos turísticos lucen desiertos, los hoteles, que tradicionalmente disfrutan de una de sus mejores épocas del año, están vacíos, y todo esto representa una terrible pérdida económica para los empresarios de este rubro y para Sinaloa, que supera los mil 300 millones de pesos; pero lo que se busca es detener los contagios y que el coronavirus salga de control, ocasionando miles de muertes, como ya ocurrió en otros países. Estos sacrificios de diversión y económico valen la pena para salvar muchas vidas, por más duro que sea para la economía sinaloense. Ya habrá otros periodos vacacionales y tiempo para ir a los centros recreativos; por lo pronto, lo importante es cuidar la salud y la vida.