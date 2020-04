La Glorieta

Cierres. Una vez transcurrida la Semana Santa, el Gobierno del Estado exhorta a los propietarios y encargados de los establecimientos considerados como no esenciales a que no abran sus puertas y acaten las recomendaciones para detener la cadena de contagios por COVID-19. Con el apoyo de policías de los diferentes municipios, la Dirección de Protección Civil del Estado volverá a recorrer las ciudades y sindicaturas para cerrar los negocios no esenciales. Francisco Vega Meza, director de Protección Civil, ha advertido que a quienes no acaten las recomendaciones se les impondrán multas que van desde los 50 hasta los 20 mil UMA (Unidad de Medida y Actualización), y se les realizará el retiro de licencias para que ya no puedan seguir operando. Durante los días previos y durante la Semana Santa pidieron cerrar 547 establecimientos, principalmente de los municipios de Culiacán, Ahome, Guasave y Salvador Alvarado. Y en el caso de la capital del estado, el grueso de los establecimientos fueron del sector centro.

Don Cayo. La 53 Legislatura del Congreso del Estado, en especial el grupo parlamentario de Morena, han sufrido una dura pérdida con el fallecimiento del diputado Ocadio García Espinoza, líder agrícola, quien nunca se pudo recuperar de un infarto al miocardio que sufrió hace casi un año, y que lo mantuvo alejado de sus labores legislativas. Don Cayo, como se le conocía de cariño, se fue dejando un gran recuerdo entre sus compañeros, personal del Palacio Legislativo y periodistas que cubrían la fuente agrícola y del Congreso. Su funeral fue sencillo en la sindicatura de Quilá, donde vivía. Muy pocos diputados acudieron a acompañar a la familia de García Espinoza debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, pues no es recomendable hacer ese tipo de despedidas para evitar aglomeraciones.

Homenaje. Como el fallecimiento ocurrió en plena cuarentena, don Cayo no pudo ser despedido en el Congreso del Estado; sin embargo, los diputados programarán un homenaje una vez que la contingencia por el coronavirus termine, según informó el secretario general José Antonio Ríos Rojo. Durante la convalecencia tras el infarto, sus compañeros decidieron apoyarlo y no llamar a su suplente, Jesús Monreal Cázares, para que siguiera recibiendo sus beneficios como legislador y contar con Issste, donde fue operado el año pasado y recibía atención y medicamentos gratuitos.

Suplente. Una vez que reanuden las actividades en el Congreso del Estado, el grupo parlamentario de Morena tendrá un nuevo integrante para el resto de esta Legislatura. Se trata de Jesús Monreal Cázares, un joven experredista. Los morenistas de sangre, los que salieron a la calle a pedir el voto, ya han comenzado a criticar a Monreal Cázares al manifestar que no promete mucho y mantienen bajas expectativas de él. Él sería otro de los diputados jóvenes de la actual legislatura junto con Yeraldine Bonilla y Pedro Villegas Lobo. Los grupos en la bancada morenista seguro querrán adoptarlo, pero lo ven dentro del grupo de la líder de la fracción parlamentaria, Graciela Domínguez Nava, al menos de entrada.

Navolato. Con diez casos activos, decenas de sospechosos y la muerte de un funcionario del Ayuntamiento, las autoridades municipales han implementado un operativo de desinfección en el centro y oficinas gubernamentales, y policías municipales han empezado a invitar al cierre de negocios para evitar más contagios. Por primera vez en la historia, las concurridas playas de Navolato y el malecón de Altata estuvieron desiertas, solo una que otra persona fue a pasear en vehículos terrestres y acuáticos, o acamparon, pero fueron desalojados por los elementos policiales y de la Marina. La orden era mantener todo sin personas, y esto se cumplió, hay que esperar que el objetivo también se haya cumplido y se rompa la cadena de contagios de coronavirus.