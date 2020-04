Respuesta tardía. En el Ayuntamiento de Culiacán mantienen laborando a personal de áreas no esenciales, y a pesar de que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro publicó el domingo un documento en donde informó a todos los trabajadores que ayer lunes no estarían en función hasta nuevo aviso, personal de Desarrollo Económico y del Parque Las Riberas aseguraron que los hicieron trabajar, a pesar de que este último se encuentra cerrado al público. Los empleados, quienes decidieron omitir sus nombres por miedo a represalias, denunciaron que el director del parque, Dan Santos, les dijo que todo personal de Aseo y Limpieza debería seguir laborando, a pesar de saber que ellos no pertenecen a esa área. Además, no les han dado el equipo necesario para seguir trabajando, a pesar de los riesgos que hay de contagios por la emergencia sanitaria de COVID-19. Son alrededor de treinta trabajadores que van, aun cuando no está abierto el parque, y la mayoría se traslada en transporte público, por lo que hicieron el llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que los apoye y les respeten los días que se están suspendiendo a todo personal, pues temen por su salud.

Navolato. En el Gobierno de Navolato se mantienen de luto durante esta emergencia sanitaria. Ayer sumaron el quinto fallecimiento en esta cuarentena, y tres de ellos fueron confirmados por coronavirus. En el municipio cañero hay una decena de casos activos de COVID-19, y el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo ha ordenado medidas extremas para evitar contagios, como el cierre de negocios y la desinfección de lugares públicos; y ha reiterado el llamado a la población para que se mantengan en casa para protegerse de contagios, pero a pesar de todas las medidas hay personas que siguen en las calles, sin ser necesario.

Vigilancia. Después de haber acordado destinar más de siete millones de pesos para la compra de equipamiento médico en apoyo a la atención de paciente de COVID-19 en Sinaloa, los diputados locales sostendrán una reunión para analizar a los posibles proveedores de los ventiladores que se pretenden adquirir, para hacer sus propuestas al Comité de Compras y Adquisiciones del Congreso del Estado. De acuerdo con el secretario general del Congreso, José Antonio Ríos Rojo, los legisladores acordarán a qué empresa comprarán el producto para luego donarlo directamente a los hospitales públicos que más lo necesiten. El acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política descarta que el dinero sea entregado a la Secretaría de Salud, y se fijó que sea el mismo Poder Legislativo quien haga el proceso de compra y entrega de los ventiladores a los centros hospitalarios. Del total de los recursos que se donarán, cinco millones de pesos fueron obtenidos directamente de los ahorros que el Congreso del Estado ha obtenido en los primeros tres meses del año por el plan de austeridad.

Cierre. Elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal mantienen un operativo para cerrar negocios considerados como no esenciales. Ayer volvieron a recorrer la ciudad para invitar a los propietarios y encargados de estos establecimientos para que cierren, por los riesgos de contagios de coronavirus; y mantienen el exhorto para que sigan cerrados mientras pasa la emergencia sanitaria. En el caso de los expendios, también se les hizo la invitación a los que se encontraron abiertos, pero la clausura de estos negocios corresponderá a la Dirección de Inspección y Normatividad del Gobierno del Estado. En donde también planean cerrar, pero por voluntad propia, es en el Mercado Gustavo Garmendia, donde hay temor por más contagios de coronavirus, además de que en los últimos días las ventas han bajado tanto que ya no es costeable para ellos mantener la operatividad. Se vienen dos semanas muy críticas, donde el cierre de negocios y quedarse en casa será determinante para salir de esta emergencia sanitaria.