Ley seca. La prohibición de la venta de bebidas alcohólicas se extenderá al menos otros 45 días más, y si la propagación de los casos de coronavirus no se corta, esta medida y otras que se han implementado se mantendrán durante el mes de junio. Los elementos de todas las corporaciones han desplegado operativos por todo el municipio para invitar a las personas que se vayan a su casa, y también para vigilar que se cumpla la disposición de no vender bebidas embriagantes. Ya se aplicó una sanción de clausura contra una tienda de conveniencia, y se detuvo a una persona que quiso hacer negocio por redes sociales, pero fue sorprendido por la Policía Estatal, que detectó una publicación en Facebook, en la cual ofrecía la venta de bebidas embriagantes a domicilio. Además de ser detenido, le aseguraron cervezas en el vehículo en el que viajaba, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades. La Secretaría de Seguridad Pública reitera el llamado de evitar acudir a reuniones o fiestas, mantenerse en casa y realizar acciones de limpieza constante para prevenir contagios de COVID-19; e invitan a la población a denunciar a través del número de emergencias 911 este tipo de prácticas irregulares, que por el momento están prohibidas.

Transporte. Los que la están pasando muy mal son los choferes de camiones urbanos, que además del riesgo al que se exponen de contagios de coronavirus durante su jornada, los ingresos que reciben por su trabajo son muy bajos, y además no cuentan con seguridad social, así que en caso de contagiarse por COVID-19, se las verán muy difícil para cubrir esos gastos médicos. Luego de confirmarse el primer caso positivo de un chofer, varios de sus compañeros, encabezados por Flavio Rolando Ibarra, dirigente del Sindicato de Choferes de Camiones y Taxistas de Culiacán, acudieron al Palacio de Gobierno para manifestarse y pedirle al Gobierno estatal que los apoye con equipo de protección, porque corren el riesgo de infectarse con el virus. Los camiones son desinfectados tres veces al día, y suben pocos pasajeros para respetar la sana distancia, por lo que las ganancias para ellos son muy bajas, y el peligro que corren es mucho.

Contraparte. Además del sindicato de choferes y taxistas que dirige Flavio Rolando Ibarra, se creó el Sindicato Autónomo de Conductores de Culiacán, dirigido por Juan Carlos Portillo, quien cuenta con el respaldo de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), mismo que se deslindó totalmente de la protesta realizada ayer por los choferes de transporte urbano en las instalaciones del Palacio de Gobierno, así como de cualquier gestión o actividad liderada por Ibarra. Ahora hay dos sindicatos de choferes en Culiacán, y no todas las gestiones y convocatorias hechas por el otro líder son compartidas por todos los trabajadores. De acuerdo con Portillo, es sumamente necesario que Flavio Rolando Ibarra ya no se proclame como dirigente total y legítimo de los choferes de Culiacán, pues otros cien están debidamente constituidos con un sindicato independiente al de él, y que no comparte su liderazgo. Como en todos los gremios, existe la libertad de crear el número de sindicatos que se deseen, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Así las cosas en los tiempos de la Cuarta Transformación.

Quejas. En las últimas semanas han incrementado las quejas en contra de las instituciones de salud pública, que de por sí venían arrastrando malas prácticas en la atención a los pacientes y a sus familiares. Una de estas es la desinformación sobre el estado de salud de los internos en los hospitales, y con la crisis provocada por la pandemia del coronavirus esto se ha incrementado. De acuerdo con Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, ha recibido quejas de personas que tienen familiares hospitalizados en el IMSS, con COVID-19 o sospechosos, y pasa mucho tiempo para que les informen sobre el estado de salud.