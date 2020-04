Sin capacidad. Desde antes de que fuera decretada la emergencia sanitaria por coronavirus en México, las autoridades federales y estatales han presumido que están preparados para afrontar la crisis que se veía venir, que se contaba con los recursos para adquirir más equipo y el personal capacitado. Pero se vino la ola de infectados por COVID-19 y miles de casos sospechosos, y la realidad es que ninguna institución de salud pública estaba preparada, ni el personal sabe qué hacer, y lo más grave, las autoridades no les han dotado del equipo suficiente para su protección. Esto trajo como resultado que médicos, enfermeras, administrativos e intendentes hayan sido contagiados por este virus, y algunos de ellos han perdido la vida. Los casos más graves de desatención de directivos se han presentado en el IMSS e Issste, donde los trabajadores han alzado la voz porque nadie se interesa por su salud y la de sus familias. La lucha que están librando médicos y enfermeras en los hospitales no solamente es contra el coronavirus, sino contra la negligencia de las autoridades de salud que han quedado muy chicas ante esta emergencia sanitaria, han demostrado su incapacidad para dirigir y estar al frente de instituciones, hospitales y clínicas del IMSS e Issste; así como la inconsciencia de muchas personas que no creyeron y no se cuidaron de los contagios del COVID-19.

IMSS. El Seguro Social se cuece aparte, y una de las denuncias más graves que han llegado a esta redacción viene del personal de enfermería de terapia intensiva, que acusaron a las autoridades de la institución de haberles dado instrucciones de no dar aspiraciones para retirar las secreciones en pacientes entubados, ni tampoco la reanimación cardiopulmonar en caso de un paro respiratorio. En otras palabras, dieron permiso de dejar morir a los pacientes y no luchar por mantenerlos con vida. Además, el personal médico recién contratado por el IMSS para atender el área COVID no es capacitado. En el área de tococirugía han resultado infectados cinco ginecólogos y los residentes están incapacitados, por lo que han enviado a médicos generales para atender los partos y muchos de ellos tienen de cinco a diez años sin atender partos naturales o cesáreas.

Stase. La emergencia sanitaria por el coronavirus no permitirá la elección para renovar el Comité Directivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), que encabeza Gabriel Ballardo Valdez, que estaba programada para los días 22, 23 y 24 de abril, pero luego de analizar la situación, los candidatos y el Colegio Electoral estuvieron de acuerdo en posponer hasta nuevo aviso las votaciones, para cuidar la salud de los sindicalizados, ya que en estos momentos lo más importante es quedarse en casa y evitar contagios. Por su parte, Ballardo Valdez, cuyo periodo vence el 2 de mayo, dijo estar listo para entregar, y en breve se reunirá en pleno el Comité Directivo para analizar esta situación, porque fue algo extraordinario y nunca se imaginaron que ocurriría esta situación; pero su única preocupación en este momento es garantizar la salud y seguridad de los trabajadores sindicalizados en sus centros de trabajo. El Comité Directivo del Stase determinará quién seguirá al frente del sindicato hasta que se lleve a cabo la elección.

Desesperación. Y en medio de la emergencia sanitaria crece la desesperación por la difícil situación económica provocada por el coronavirus en miles de familias que se han quedado sin trabajo y sin la fuente de ingresos para el sustento del hogar. Uno de los sectores más afectados es el pesquero, por ello, los trabajadores del mar solicitan al gobernador Quirino Ordaz Coppel dar celeridad al pago de los apoyos del Programa de Empleo Temporal que se otorga cada año durante la temporada de veda de camarón, mismo que estaba programado para el primero de abril, pero por la contingencia fue aplazado. De acuerdo con Cuauhtémoc Castro Real, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras, el retraso del pago de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado fue anunciado como medida para evitar contribuir con la propagación de virus en los campos pesqueros; sin embargo, con la ampliación del periodo de cuarentena hasta el 30 de mayo, complica aún más la situación económica de los pescadores y sus familias porque prácticamente no tienen dinero para comprar alimentos para sus familias pues las ventas de pescado, que es lo único que se captura, son muy bajas y además se aproximan las vedas a partir de mayo.