La Glorieta

Se le hizo a Estrada Ferreiro. La pandemia de coronavirus fue un buen pretexto para por fin poder sacar a los vendedores de libros de la plazuela Álvaro Obregón. El alcalde ya había tenido desencuentros con estas personas que se ganaban la vida vendiendo libros nuevos y usados. Desde que llegó a la Administración, Estrada Ferreiro quiso que se quitaran, pero ellos se defendieron. El primer edil los acusó de forma pública de robar luz, pero tuvo temor de lo que dijera la opinión pública, y los dejó. Ayer, con el pretexto de que la plazuela está muy contaminada, elementos de Protección Civil municipal fueron a retirar los establecimientos. Con esto, son más familias las que se quedan sin sustento y sin recibir ningún apoyo de ninguna autoridad de los tres niveles de Gobierno.

Ciudadanos activos. Han sido muchas las organizaciones civiles y ciudadanos en general que han emprendido acciones para apoyar a quienes se han quedado vulnerables en esta cuarentena, y eso es de reconocerse. Sin embargo, el reclamo social a los electos por votación popular, como es el caso de los diputados locales, sigue persistiendo, y es que a muy pocos se les ha visto trabajando para apoyar, mínimo a los de su distrito. Lo han dicho en varias ocasiones: el futuro está en el ciudadano participativo, y en esta crisis las organizaciones civiles han dado prueba de ello.

Transporte público. Desde que comenzó a agravarse la pandemia, en reiteradas ocasiones se ha pedido a funcionarios de Gobierno que extiendan un apoyo a las personas con necesidad de trabajar y que ya no pueden hacerlo. Unos de los más afectados son los conductores de transporte urbano, quienes han reiterado en diversas ocasiones que lo que reciben no alcanza debido a que las personas ya no salen tanto de su casa, además del retiro de muchas unidades a razón de lo anterior, pero al ser esencial este servicio, deben seguir trabajando. Es indignante para muchos el haber hecho el llamado una y otra vez y no recibir ni una sola declaración por parte de las autoridades respecto a su situación.

Sin herramientas. Muy interesados para que los alumnos sigan tomando clases en línea son las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura y las diferentes universidades, pero no han pensado en esos alumnos que no tienen acceso a una computadora o internet. La duda es cómo le van a hacer esos niños y jóvenes para quienes el internet es un lujo al que no pueden acceder, para quienes no pueden pagar un plan de teléfono celular. A los rectores y a las autoridades de Educación se les olvida que muchos estudiantes que tenían internet se pueden quedar sin el servicio porque sus padres quedaron desempleados. ¿Qué harán las autoridades en estos casos? ¿Cómo van a calificar a los alumnos que no pueden acceder a estas plataformas? Es hora de que los Gobiernos estatal y federal realicen una estrategia para evitar que algunos niños se queden sin acceso a la educación.

Un noble gesto. Pese al dolor de la pérdida, familiares de Salvador Padilla, secretario del Ayuntamiento de Navolato, solicitaron que en vez de flores, amigos y conocidos del funcionario donen una despensa que será entregada a las familias más vulnerables de Navolato. Ellos así quieren despedir a este hombre que fue muy querido en Navolato, a quien muchas personas recuerdan por su gran don de ayudar, lo cual seguirá haciendo aunque físicamente ya no esté. El exfuncionario falleció tras contagiarse por COVID-19. Se desconoce el lugar, pero es el cuarto funcionario de este Ayuntamiento en perder la vida por este terrible mal que se extendió a nivel mundial. Muchos amigos dejó Salvador, quienes a través de redes sociales han manifestado el dolor que deja su ausencia. Salvador permanecerá en el recuerdo de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo.