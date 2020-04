Infectados. El persona médico y administrativo de clínicas y hospitales es el principal expuesto al coronavirus porque tiene contacto directo con los pacientes, y en muchos casos no cuenta con el equipo de protección para prevenir un contagio. De acuerdo con la Secretaría de Salud en Sinaloa, suman ya 126 trabajadores de la salud enfermos por COVID-19, de los cuales l6 están hospitalizados y 4 han fallecido. Entre los pacientes se encuentra el director del Hospital Civil de Culiacán, Israel Martínez Félix, quien se encuentra en aislamiento en su casa desde hace más de una semana, y su estado de salud ha mejorado. Muchos trabajadores de la salud laboran con miedo, algunos no duermen en sus casas por temor de contagiar a algún miembro de su familia, además de que trabajan largas jornadas para tratar de salvar vidas de personas que padecen este virus y que luchan por sus vidas.

Seguridad. Además de los filtros sanitarios en la zona urbana y en los accesos a la ciudad, así como la vigilancia en playas y balnearios, los hospitales también son custodiados para controlar cualquier situación que pudiera presentarse durante la fase tres de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Desde hace algunos días, los accesos a las instalaciones de Salud federales, como IMSS e Issste, son custodiadas por elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Federal, y se tiene bien limitado el acceso. Dentro de unos días, Culiacán tendrá un nuevo hospital que será habilitado únicamente para pacientes con COVID-19, operado por el Ejército mexicano. La salud pública se ha convertido en un tema de seguridad nacional, porque lo primordial es evitar más contagios y muertes por el coronavirus en Sinaloa.

Sin búsquedas. Con motivo de esta crisis sanitaria, la autoridad investigadora en la entidad ha dejado de buscar a personas desaparecidas, y a pesar de la pandemia por COVID-19, los delincuentes no han dado tregua en “levantones” y asesinatos. Por ello, las rastreadoras aplauden que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les haya mandado una carta a los gobernadores del país, en donde les piden que le den prioridad a la búsqueda de personas, porque las familias no pueden vivir con esta angustia; pero en estos momentos las rastreadores han detenido su labor porque no hay condiciones de salud para hacerlo, y la autoridad estatal tampoco las apoya. Esperan tener una respuesta positiva a esta carta de la CNDH y que pronto sean reanudadas las búsquedas.

La otra crisis. La salud no es lo único que preocupa a los mexicanos. La pandemia del coronavirus ha provocado una severa crisis económica en todo el mundo, y por supuesto que México y Sinaloa no pueden estar exentos de estas afectaciones. Hay una serie preocupaciones en los diferentes sectores económicos, porque la difícil situación económica, que está incrementando con la ampliación de la cuarentena, ha obligado al cierre temporal de comercios en esta fase tres de la emergencia sanitaria, porque a pesar de ser un establecimiento esencial, la baja afluencia de clientes ha hecho que muchos bajen sus cortinas, muchos de ellos de manera definitiva. Entre las preocupaciones de los empresarios, además de no tener para pagar salarios y servicios, está que tampoco tendrán dinero para pagar impuestos, y hay preocupación de que en cualquier momento las autoridades tributarias federal y estatal inicien con multas y embargos. A esto hay que sumarle que también se hacen operativos para supervisar el funcionamiento de negocios esenciales y el cierre de los que no lo son, en donde se pueden interponer sanciones monetarias. Para el presidente de Canaco Culiacán es insensible que se impongan multas a los comercios en temporada de emergencia sanitaria, porque no cuentan con recursos para pagarlas. Urge que se reactive la economía local, pero primero se busca detener la ola de contagios.