Recuperados. Los pacientes recuperados de COVID-19 representan una luz de esperanza en medio de la pandemia, que en Sinaloa ha contagiado a más de 600 personas, de las cuales más de 100 han sido dadas de alta, y algunos casos han sido extraordinarios, por lo complejo del estado de salud. No obstante, ayer fuimos testigos de un triunfo en el combate al coronavirus en el Hospital Regional del Issste, donde fue egresado un paciente de 39 años de edad que estuvo intubado. La alegría del personal médico no era para menos: habían salvado una vida. Por ello fue despedido con el ruido de las sirenas de las ambulancias y aplausos de los trabajadores, que le desearon la recuperación total, pero ahora en la comodidad de su hogar. Estos casos demuestran que se puede vencer al coronavirus, pero para evitar llegar a esto lo mejor es cuidarse y quedarse en casa, y salir únicamente para lo esencial.

Movilidad. Y a pesar del reforzamiento de los operativos, todavía son muchos los automóviles observados por la ciudad, y hay negocios no esenciales que siguen en operación, a pesar del llamado de la autoridad para que cierren. En todo el estado han sido clausurados más de 250 negocios, y podría haber sanciones para quienes no acaten las disposiciones oficiales, porque con la fase tres de la emergencia sanitaria esto ha dejado de ser una recomendación. Pero, a pesar de que las personas no hacen caso de quedarse en casa, no se tiene previsto imponer el toque de queda, que el único facultado para decretarlo es el presidente de la república, así que se continuará con el reforzamiento de las medidas de prevención en la entidad, en especial en los municipios donde hay más casos de contagios, como Culiacán y Navolato.

Sanitización. En la ciudad de Culiacán avanzan los trabajos de desinfección, que fueron puestos en marcha el fin de semana. Mientras que en Navolato han iniciado la segunda vuelta de la sanitización por la cabecera municipal, con el apoyo de agricultores y empresarios, que han prestado unidades y equipo para reforzar las medidas preventivas para evitar la propagación de COVID-19. De acuerdo con el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo, han contado con la participación de agricultores, empresarios, módulos de riego, fondos de aseguramiento y la sociedad navolatense para formar parte de este equipo para desinfectar todo el municipio, que ha tenido catorce casos positivos de coronavirus. Los filtros sanitarios continuarán, y se prevén sanciones a quienes salgan de su casa sin hacer alguna actividad esencial.

Delincuentes. Ni la pandemia detiene a los amantes de lo ajeno, que siguen muy activos con los robos a casa habitación, de vehículos y a comercios, y han aprovechado que las escuelas están solas para meterse a robar. La Secretaría de Educación Pública y Cultura cuenta con un reporte de seis planteles vandalizados en este periodo de clases en el hogar. Desde que se suspendieron las actividades en las escuelas, en los planteles educativos se manifestó la inquietud por la falta de vigilancia. Todavía falta más de un mes para que los niños regresen a las escuelas, esto en caso de que el coronavirus lo permita y no haya una nueva indicación de las autoridades de Salud.

Nuevos retos. La modalidad de educación a distancia ha dificultad el proceso de enseñanza para muchos niños que no tienen conexión a internet en su casa, y también ha habido quejas de algunos padres de familia por la cantidad de tarea que tienen que hacer en casa. Es un gran reto para los profesores, pero también para los alumnos y sus padres, en especial para los de primaria, porque deben poner atención a sus actividades y apoyarlos. En el caso de los estudiantes de bachillerato y nivel superior, tanto Cobaes como UAS han avanzado con éxito sus estrategias educativas en línea, para que el ciclo escolar termine lo mejor posible.