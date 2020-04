Mudanzas. En plena emergencia sanitaria y como una estrategia para ahorrar en el pago de arrendamiento de oficinas, algunas dependencias estatales han comenzado a mudarse al nuevo edificio del Gobierno del Estado que está junto al estadio de los Dorados de Sinaloa, y que inicialmente era el Corporativo Homex. La mudanza comenzó desde el jueves, pero el único detalle es que la remodelación del inmueble todavía no está terminada y no ha sido limpiado, por lo que el acomodo de los nuevos espacios ha sido difícil. Todavía ayer se pudieron observar albañiles trabajando y eléctricos haciendo instalaciones para la energía. De acuerdo a lo que nos han informado, el plan es ya no pagar la renta de varias dependencias estatales a partir de mayo, y más porque actualmente el Gobierno necesita de muchos recursos para afrontar la pandemia del coronavirus. En agosto del 2017, el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció la compra de este inmueble a la institución bancaria Inbursa, en 150 millones de pesos; y en dos años y medio han invertido más de 200 millones de pesos en remodelación, para albergar a varias dependencias de la Secretarías de Obras Públicas, Educación Pública y Cultura, General de Gobierno y el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates). Ha sido una cuantiosa inversión del Ejecutivo estatal, y a casi tres años no ha sido aprovechada.

Molestias. En menos de dos meses que lleva en el cargo, el secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Luis Alberto de la Vega Armenta se ha convertido en el funcionario más odiado de la administración estatal, y tiene a varios secretarios bastante molestos porque no les ha entregado los recursos para sus programas operativos, y ya casi termina el cuarto mes del año, y algunos de ellos de actividades esenciales en plena emergencia sanitaria por la COVID-19. Hay que recordar que el anterior tesorero estatal, Carlos Ortega Carricarte, también tuvo serias diferencias con algunos compañeros de su gabinete porque tampoco les liberaba los recursos. Ambos funcionarios actúan de la misma manera, porque nos han comentado que no tienen poder de decisión y toda acción que hacen tiene que ser autorizada por el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Permanencia. El Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) acordó que continuarán en funciones hasta la reanudación y culminación del proceso de renovación del Comité y las comisiones permanentes, que estaban previstas a realizarse los días 22, 23 y 24 de abril, pero debido a la emergencia sanitaria y las disposiciones de las autoridades de salud, la Comisión Electoral acordó suspender la realización de las votaciones. Y como la Ley Federal del Trabajo y los Estatutos Internos del Stase, no contempla la suspensión del proceso por causas de fuerza mayor ni prohíbe la continuación del Comité Ejecutivo, tomaron esta decisión. Además, suspendieron la asamblea ordinaria programada para el 2 de mayo, por lo que convocarán a una asamblea extraordinaria una vez que la Comisión Electoral reanude el proceso y defina una nueva fecha de las votaciones; por lo que Gabriel Ballardo Valdez seguirá como el dirigente sindical de los trabajadores estatales hasta que tome protesta el nuevo Comité Ejecutivo.

Medidas fuertes. Con catorce casos activos y siete fallecimientos en el municipio, el Ayuntamiento de Navolato ha emprendido acciones fuertes contra las personas que salen de sus casas sin tener que cumplir una actividad esencial. El resultado de los operativos ha sido quince personas detenidas por estar en la vía pública, se han asegurado veinte vehículos y quince motocicletas. El presidente municipal, Eliazar Gutiérrez Angulo, reiteró el llamado a los navolatenses de quedarse en su casa, y reconoció que las acciones que ha implementado su gobierno pueden ser consideradas drásticas, pero es una medida de concientización, ya que aún existen personas que no creen en el coronavirus, y eso los orilla a salir a lugares públicos.