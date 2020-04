La Glorieta

De dónde sale el alcohol. La ley seca no es tal. Es mucha la cerveza que se vende en las calles, y muchos civiles están haciendo un gran negocio. La charola en un aguaje cuesta hasta 600 pesos, y hay compradores. Con la prohibición de la venta de cerveza en los lugares establecidos se afectaron miles de empleos, pero hay venta de cerveza en las calles, y todo mundo sabe dónde están los puntos de venta clandestinos, menos las autoridades. En las reuniones de amigos, que todavía se realizan en algunas casas, hay cerveza. La venta de alcohol es tan descarada, que hay quienes la realizan por internet, y todo gracias a la impunidad. Si no hay aquí, la traerán de otro estado, pero no se acabará.

Internet. Desde el inicio del receso escolar, en la Sepyc se ha repetido en diversas ocasiones que la Secretaría toma en consideración las posibilidades de las distintas familias en torno al acceso a internet y aparatos electrónicos. Sin embargo, en las alrededor de tres semanas de clases a distancia es evidente que el enfoque principal sigue siendo el internet, con poca claridad respecto a la forma en que grupos menos privilegiados están trabajando, y si de verdad existe un buen aprovechamiento escolar en los niños y conformidad en los padres.

En el desamparo. Los conductores del transporte público la siguen pasando muy mal. Algunos, trabajando todo el día, solo ganan 50 pesos. Son muchos los que tienen temor de enfermarse, porque no cuentan con Seguro Social, ni otra prestación. Este sector en esta pandemia se ha quedado solo; el único que ha alzado la voy para denunciar el problema y pedir apoyos gubernamentales es Rolando Ibarra, pero aún hace falta la respuesta de las autoridades. En la actualidad los choferes del transporte urbano son un factor de riesgo, ellos tienen contacto con muchas personas; y aunque algunos traen cubrebocas, otros no. Las autoridades parecen olvidar que no todos los choferes tienen grandes ganancias ni recursos, muchos rentan camiones, y en la actualidad no tienen ingresos porque no sacan ni para el combustible.

Reuniones ‘quitatiempo’. Ya se habían tardado. El Congreso del Estado ya anunció que, al igual que en todos los temas y acontecimientos en donde pretende figurar como vigilantes, fiscalizador y demás, ahora los diputados sostendrán reuniones con los secretarios de Gobierno para abordar sobre las acciones que se están haciendo para hacer frente la coronavirus. Lo que se ha comprobado antes es que esas reuniones, así como las comparecencias, no sirven de nada; quitan el tiempo de los funcionarios, y los diputados se quitan su mismo tiempo al estar invirtiendo espacios a vigilar acciones que no son de su competencia. De todas las comparecencias que se han hecho, de ninguna ha sobresalido algo relevante ni alguna acción vinculante. Si las reuniones por COVID-19 serán como ya es costumbre, mejor que ni quiten tiempo, que hay mucha tarea por hacer.

Ahí viene la sequía. Como si no fuera suficiente la falta de empleos y alimentación, algunas comunidades de la zona serrana ya están enfrentando problemas de sequía, la cual se agudizará en los próximos meses. Pese a esto, al igual que con la pandemia de coronavirus, las autoridades municipales ni estatales han dicho cómo se les dotará de suficiente agua, sobre todo ahora, que requieren estarse lavando las manos a cada rato y desinfectando la casa. En poblados de Sanalona la están pasando mal, hay familias que están preocupadas porque desconocen cómo van a alimentarse; en los próximos días los pobres se estarán haciendo más pobres. Son muchas las familias que tampoco saben cómo pagarán el servicio de energía, por lo que podrían quedarse sin este servicio en los próximos meses. A muchos les aterra el hecho de volver a los viejos tiempos en donde el servicio de agua potable y de energía eléctrica eran un sueño; en algunas comunidades la pandemia estaría regresando a los pobladores a esos tiempos en donde no tenían nada.