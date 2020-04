Recursos federales. Las declaraciones que hizo el gobernador Quirino Ordaz Coppel sobre el poco apoyo que Sinaloa ha recibido del Gobierno federal en esta contingencia sanitaria por el coronavirus caló hondo en los diputados de Morena, que han salido a defender la Administración de Andrés Manuel López Obrador y a atacar al mandatario estatal. Primero fueron los legisladores federales, quienes acusaron falta de transparencia en los recursos que ha enviado la federación, y desmintieron que únicamente hayan llegado mil 500 cubrebocas y 200 equipos médicos. Ayer tocó el turno de la coordinadora de la bancada morenista en el Congreso del Estado y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, quien informó que Sinaloa ha recibido más de 371 millones pesos de participaciones federales extras, pero no se han destinado para atender la pandemia por COVID-19, por lo que adelantó que el Congreso del Estado no autorizará ningún crédito al Ejecutivo estatal para hacerle frente a la emergencia sanitaria. Así o más claro las cosas en el Poder Legislativo.

Endeudamiento. Casi de inmediato a las declaraciones de la lideresa de Morena en el Congreso del Estado, por fin salió a dar la cara el secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Armenta, desde que asumió el cargo, aunque lo hizo a través de un comunicado de prensa. El funcionario estatal dejó en claro que, a pesar de que la emergencia sanitaria ha afectado las finanzas públicas, no se contempla la contratación de ningún préstamo. El Gobierno del Estado registra una caída en los ingresos propios por el orden de los 150 millones de pesos, en la recaudación de derechos e impuestos, como trámites vehiculares, por lo que tuvieron que hacer un ajuste en el gasto. Se viven tiempos difíciles en Sinaloa a consecuencia de la COVID-19.

A medias. Como se lo adelantamos el domingo en esta columna, desde el jueves pasado inició la mudanza de oficinas del Gobierno del Estado para sus nuevas instalaciones junto al estadio de los Dorados de Sinaloa, pero el edificio no está listo, y los trabajadores que han tenido que acudir a acarrear cajas con documentos y artículos personales tienen que soportar las condiciones de suciedad en que se encuentra el inmueble, que todavía no cuenta con aire acondicionado y tiene bastantes detalles por reparar, y todavía no llevan el mobiliario. Bastante caro ha salido este edificio al Gobierno del Estado, y todavía no hay fecha para terminar con la remodelación. Se tiene previsto que entre hoy y esta semana el gobernador Quirino Ordaz Coppel haga una visita de supervisión por las nuevas instalaciones estatales.

Trabajadores. Entre el personal del Gobierno del Estado hay mucho temor a ser contagiados por el coronavirus, porque tienen contacto directo con muchas personas a diario, y como hay muchas áreas que no van a dejar de operar, esto los tiene muy inquietos. De acuerdo con el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, Gabriel Ballardo Valdez, le han reportado que cinco empleados, entre sindicalizados y de confianza, han dado positivo a la prueba de la COVID-19, por lo que insiste en su llamado al Gobierno estatal para que mande a sus casas a las personas que puedan trabajar a distancia; y hay áreas esenciales abiertas que tienen personal que no realiza actividades prioritarias, que puede dejar de trabajar en sus oficinas.

Issste. Siguen las quejas en el hospital del Issste, y, como cada mes, los derechohabientes tienen que acudir por sus medicamentos, pero ahora los hicieron sacar ficha, con lo que ellos pensaban que tendrán más control y no se expondrían a contagios, pero la realidad fue otra. Tuvieron que hacer una larga fila afuera del nosocomio, bajo los intensos rayos del sol y aglomerados, sin guardar la sana distancia. Es mucho el desorden que hay en el Issste para atender a las personas, en especial a muchas que son de la tercera edad y con enfermedades crónico-degenerativas, que son las más vulnerables al coronavirus. Falta mucha sensibilidad.