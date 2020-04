Advertencia. En medio de la crisis de salud en la que se encuentra Sinaloa, hay muchas personas que buscan sacar provecho de la situación, y con visión de negocio pretenden sacar ganancias de la necesidad y de la desesperación de las personas por adquirir equipos de protección y desinfectantes. Pero hay que tener mucho cuidado en dónde se compra dichos productos, porque puede estar poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares. Por ello, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) hace un llamado a la ciudadanía para que no compre cubrebocas, gel antibacterial, líquido desinfectante, medicamento ni ningún otro insumo en el comercio informal en la vía pública ni por internet, porque no cuentan con los controles sanitarios, y esto puede provocar daños en la salud al consumir productos que pueden estar alterados o falsificados y que no cumplirán con el propósito para el cual fueron adquiridos. La recomendación de la autoridad reguladora en materia de salud es adquirir estos productos únicamente en farmacias y tiendas de autoservicio que están autorizadas por la Secretaría de Salud. En diferentes puntos de la ciudad hay personas que venden este tipo de productos sin que alguna autoridad haya intervenido para retirarlos y asegurarle el producto, así como por redes sociales.

Penales. Desde que inició la pandemia del coronavirus en Sinaloa se habló del riesgo que había de contagios en los penales, sobre todo por la condiciones de hacinamiento en que se encuentran los reos, y era cuestión de tiempo para que el problema detonara, y ahora sí se comenzara a actuar. Desde hace semanas, muchos familiares les pidieron a las autoridades penitenciarias y de la Secretaría de Seguridad Pública que impidieran las visitas, en especial de quienes vienen de otros estados, como Baja California, que es de los estados con más casos de contagios, pero fueron ignorados. Lo grave fue que cuando detonó todo, el secretario Cristóbal Castañeda Camarillo decidió ocultar la información, hasta que no pudieron seguir así, ante las innumerables quejas de los familiares y de los mismos internos. La Comisión de los Derechos Humanos del Valle de San Lorenzo ha sido de los organismos que ha alzado la voz para denunciar las irregularidades que hay en el penal de Culiacán, donde tienen a los reos en condiciones inhumanas. A esto hay que sumarle la preocupación de madres de internos del Centro de Internamiento de Adolescentes, que han expresado su molestia porque a este lugar han llevado a reos para aislarlos por haber convivido con un interno que dio positivo a COVID-19, y no entienden por qué los llevan ahí, cuando es un riesgo para los menores, que también se pueden contagiar de coronavirus. Fue muy tardía la reacción de la Secretaría de Seguridad para prevenir contagios, y ahora lo difícil será controlar la cadena de contagio.

Descuentos. Otra autoridad que se ha visto muy lenta para actuar contra el coronavirus ha sido el Ayuntamiento de Culiacán, que ahora ha decidido descontarle a los trabajadores para la compra de despensas. El luchador social Óscar Loza Ochoa denunció esto, y consideró que se trata de una medida autoritaria del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, porque afecta al personal que menos tiene. Esto mismo ha ocurrido con los policías municipales, quienes también han pegado el grito en el cielo, porque de por sí trabajan con muchas carencias, y ahora les hacen estos descuentos por imposición del presidente municipal. En otros ayuntamientos, como de Navolato y de Salvador Alvarado, los funcionarios de primer nivel y los integrantes del cabildo aportaron una parte de sus ingresos para la compra de despensas, que se han estado entregando, y no han afectado a los que tienen bajos salarios.

Escondido. En momentos de crisis se determina quiénes son buenos o malos servidores públicos por sus acciones para apoyar, pero uno de los que ha estado escondido ha sido el coordinador de Programas Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, a quien la sociedad le exige que dé la cara e informe en qué está ayudando el Gobierno federal a los sinaloenses. Estos representantes de la Cuarta Transformación han dejado mucho que desear.