Día del Niño. La ciudad de Culiacán despertó ayer, y miles de personas salieron a las calles, rompieron la cuarentena y se olvidaron de la sana distancia, con tal de comprar una pizza y un pastel para celebrar el Día del Niño; y muy mal para los establecimientos, que no se prepararon para cuidar a sus empleados y a sus clientes. ¿Acaso los más de 800 casos confirmados y los 133 fallecimientos por coronavirus no ha sido suficiente para entender el grave riesgo de contagio que hay? Las autoridades federales y estatales han advertido que durante las próximas dos semanas la curva de casos llegará a su punto más alto, y si no se quedan en casa, esto puede ser todavía más grave y alargar el tiempo de confinamiento. Lo ocurrido ayer para festejar a los niños en su día fue vergonzoso, un atentado contra la salud: fallaron la población inconsciente; los empresarios, a quienes no les importó la salud de sus empleados y de sus clientes con tal de ganar dinero; y también la autoridad, porque fallaron los filtros sanitarios. Lo ocurrido ayer merece una sanción, y más porque se acerca el Día de la Madre, y esto se puede volver a repetir. El Día del Niño sirvió de pretexto para salir de casa, y en dos semanas se verán las consecuencias de estos actos.

Recortes. El Ayuntamiento de Culiacán prácticamente se ha cruzado de brazos para apoyar a los ciudadanos afectados por la emergencia sanitaria, porque son miles los que se han quedado sin una fuente de ingresos, ya sea como empleados o en el comercio informal. Y como ha sido una característica de esta Administración municipal, sus acciones, además de que suelen ser tardías, generan polémica, porque han recortado salarios a todos los trabajadores para destinar ese recurso a la compra de despensas. Esta medida ha afectado a sindicalizados y eventuales que ganan sueldos muy bajos y que también sufren para cubrir los gastos básicos del hogar. Mucho se ha cuestionado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro por este atropello a los trabajadores que menos ganan, y le piden seguir el ejemplo de sus homólogos de Salvador Alvarado y Navolato, donde los funcionarios de primer nivel y ellos mismos han donado de manera voluntaria y ya han entregado despensas a la población vulnerable. Tan sencillo que es imitar lo que ya se ha hecho bien.

Ley seca. La prohibición de la venta de cerveza ha generado muchas críticas al gobernador Quirino Ordaz Coppel, que tomó la decisión de imponer la ley seca para evitar que se sigan realizando fiestas y reuniones, pero esto no las ha impedido, porque hay mucha circulación de cerveza en el mercado negro a precios bastante elevados, por lo que las fiestas han continuado, aunque en menos medida. Por ello, el Gobierno del Estado analiza la posibilidad de levantar la ley seca, pero para tomar esta decisión se deben medir las consecuencias. De acuerdo con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, quien en las últimas dos semanas ha intensificado su papel de oposición al Ejecutivo estatal, se tienen que medir los focos rojos que se generaban a partir del consumo de bebidas alcohólicas. Hasta el momento se ha informado de cuatro personas detenidas por vender cerveza ilegalmente, pero el mercado sigue, y la autoridad no ha podido o no ha querido erradicarlo.

Transparencia. El Gobierno del Estado ha hecho públicas las compras que ha hecho de equipo e insumos médicos durante esta emergencia sanitaria por el coronavirus. De acuerdo con el informe de compras, Sinaloa ha hecho 49 adquisiciones, de las cuales 21 han sido a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Este tema ha generado gran polémica por señalamientos hechos por diputados de Morena, quienes han servido de poco al estado con sus gestiones, pero han sido muy críticos al Gobierno del Estado por la distribución de los recursos gastados para la compra de insumos y equipo médico, pues mientras que los legisladores de Morena han afirmado que la federación ha cooperado en lo pertinente y necesario para atender el déficit de materiales en Sinaloa, los priistas han reprochado una falta de participación e interés por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no ha sido transparente en sus adquisiciones, pero a él no lo critican los morenistas.