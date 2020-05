Medidas extremas. La irresponsabilidad de cientos de personas que salieron de sus casas el pasado jueves para hacer filas y amontonarse en pastelerías y pizzerías trajo consecuencias inmediatas para toda la población, porque las autoridades municipales decidieron poner mano dura para evitar más contagios de coronavirus. La primera reacción fue del presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, quien instruyó cerrar negocios que se dedican a la venta de pasteles y pizzas por haber permitido la aglomeración de personas y no garantizar la sana distancia durante las compras que realizaron con motivo del Día del Niño, y lamentó el grado de inconsciencia e imprudencia de muchas personas, principalmente de padres de familia que salieron de sus casas para comprar estos alimentos y postres para festejar a sus hijos. Pero, además, tomó la decisión de cerrar los panteones y prohibir la venta de flores, tanto en los puestos en la vía pública, como en los negocios formalmente establecidos para el festejo del Día de las Madres, que será dentro de siete días, por ser una actividad no esencial. Solo tendrán permiso de ingresar a los cementerios en casos de inhumación. Y la misma acción se implementará en la capital sinaloense, la cual fue anunciada por el Ayuntamiento de Culiacán. Los establecimientos dedicados al comercio de flores deberán limitarse a realizar únicamente venta a domicilio, y habrá sanciones para quienes no acaten estas restricciones, además del decomiso de su mercancía.

Curva. De acuerdo a las proyecciones de las autoridades de salud, estiman que el pico más alto de contagios y defunciones en Sinaloa se presente en los próximos ocho días, pero solo si la población hace caso y se queda en casa, esta curva de contagios irá más pronto a la baja. Por más duras que luzcan las medidas preventivas, son para beneficio de todos, para salir lo más pronto posible de esta cuarentena y que la vida poco a poco regrese a la normalidad. El costo político de las decisiones de las autoridades puede ser muy grande, pero el beneficio a futuro será mucho más grande.

Ejemplos. Pero no todo fueron malas acciones de la población y las autoridades, porque en diferentes municipios se vieron buenos ejemplos de cómo se puede festejar el Día del Niño sin romper las medidas sanitarias y proteger la salud e integridad de los infantes. En Angostura, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez celebró a los niños del municipio con caravanas que entregaron casa por casa alrededor de dos mil bolsas con dulces, y montaron carros alegóricos con el tema de Los Picapiedra. Las caravanas recorrieron colonias de la cabecera municipal y comunidades del municipio durante el jueves y viernes. Los niños se sintieron contentos y estuvieron protegidos. Angostura es de los municipios con menos casos de COVID-19 en Sinaloa, pero se tiene un intenso operativo para evitar aglomeraciones de personas, y los invitan a que se queden en casa.

Emergencia. En el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado se venció el periodo estatutario de Gabriel Ballardo Valdez como secretario general de la organización, pero debido a la emergencia sanitaria, la elección de la nueva dirigencia se canceló hasta nuevo aviso, así como la Asamblea General que estaba programada para ayer, donde debería de rendir su tercer y último informe y tomarle protesta a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo para los próximos tres años. Pero como estamos en una situación extraordinaria, donde lo más importante es detener la cadena de contagio del coronavirus, el Comité Ejecutivo en funciones acordó la continuación de toda la dirigencia hasta que se lleve a cabo el proceso electoral, el cual dependerá de la evolución de la pandemia y de que las autoridades de salud permitan las elecciones. Hasta entonces, Gabriel Ballardo seguirá como el líder del Stase.