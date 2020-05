La Glorieta

Ahora le toca a Morena. Llegaron las cuentas públicas del 2019, y, con ello, la de los Gobiernos municipales de Morena. La ASE tendrá que hacer lo propio: iniciar con las revisiones y vigilar que todos los recursos ejercidos hayan sido conforme a lo que marca la ley. Sin duda, este tema dará mucho de qué hablar en el Poder Legislativo. Las cuentas públicas han sido el motivo de debates y disputas entre legisladores, sobre todo cuando se trata del grupo parlamentario de Morena, el cual ha criticado y señalado fuertemente las facultades y las acciones de la ASE, al grado de pretender reformar su ley para que ya no pueda emitir determinaciones técnicas, y únicamente los legisladores lo hagan. Sin embargo, no será hasta el siguiente año cuando los “cañonazos” comiencen en el Legislativo, mientras tanto habrá que estar pendientes de lo que resulte en las revisiones previas.

Diputadas fiscalizadas. En esta entrega de cuentas públicas del 2019, también se integran las denuncias de dos legisladores. Recordemos que en el programa anual de la ASE se contemplaba la fiscalización de las diputadas, una de ellas Karla Montero Alatorre, quien de forma pública admitió la denuncia que fue interpuesta por un grupo de ciudadanos inconformes por unos apoyos que ella había entregado. La otra es la morenista Beatriz Adriana Zárate, quien es acusada de facturación falsa de apoyos sociales. Ya son varias cuestiones en contra que maneja la legisladora, dos denuncias de juicio político y una más de fiscalización. Aún se desconoce lo que entregó la legisladora; sin embargo, habrá que estar pendientes de los que proceda al interior del Legislativo con ella.

Internos. Indignante es la situación en muchas familias al prácticamente obligar a estudiantes de áreas de la salud a trabajar en hospitales durante la pandemia. Si bien la UAS ha declarado que internos de pregrado tendrán la opción de retirarse de los centros de salud, el IMSS amenaza a los estudiantes con no otorgarles su título médico de no presentarse, a escasos meses de cerrar el ciclo. Es preocupante, pues estos estudiantes no cuentan con la preparación ni con la experiencia para afrontar una crisis como la que actualmente hay en el país, y son arriesgados todos los días ellos mismos y los pacientes, sin ni siquiera recibir una paga o un aumento en sus becas.

Medidas. En municipios de Sinaloa ya se emitió el comunicado con el que prohíben el acceso a panteones y la venta ambulante de flores los días 9, 10 y 11 de mayo, para evitar lo sucedido el 30 de abril. Si bien la medida es correcta, no solo habían tardado en implementarla, sino que no es pareja con todos los negocios. Aún existen en la ciudad negocios con los que no se ha sido tan severos como con las personas que verdaderamente viven al día, que además no reciben un apoyo por parte del Gobierno.

Otra invasión. De nueva cuenta, el Ayuntamiento de Culiacán se enfrenta a otra invasión, y aunque del área jurídica se señala que se levantaron denuncias contra los invasores, es difícil creer que se pueda hacer algo contra ellos. Lo cierto es que el Ayuntamiento no está dando ninguna opción a las familias de más bajos recursos, pues no tiene reservas territoriales, aunque en las invasiones no todos son necesitados, y hay quienes de las mismas han encontrado su modo de vivir. Lo cierto es que el área jurídica no tendría cara para entrarle a un problema de este tipo. Se ha denunciado en repetidas ocasiones de un predio del Ayuntamiento que está siendo vendido lotificado en Costa Rica, y del cual las autoridades de la comuna y el propio alcalde Jesús Estrada Ferreiro tienen conocimiento porque se los dijeron en una sesión de Cabildo Abierto, pero no se ha hecho nada. Entonces, esta Administración municipal no puede actuar en contra de unos y dejar en la impunidad a otros. Como dice el alcalde: habrá que revisar lo que dice la Constitución.