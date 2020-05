Funcionarios. Cada vez son más los servidores públicos cercanos al gobernador Quirino Ordaz Coppel y a su esposa, Rosy Fuentes, que han resultado contagiados por coronavirus, y la pandemia ha llegado a su punto más crítico; pero el gobernador Quirino Ordaz Coppel no se detiene, y continúa con su agenda diaria de visitar espacios de salud. Ayer estuvo en el nuevo Hospital General de Culiacán, que formalmente pasó a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se encargará de su operación en lo que dure la emergencia sanitaria. Cada vez son menos las personas de la plantilla del Gobierno del Estado que acuden a estos eventos con el mandatario estatal, porque se quiere proteger que no haya más contagios. Hasta el momento, la Secretaría de Salud ha confirmado veinte casos de funcionarios con COVID-19, quienes se encuentran estables en casa y bajo tratamiento médico. Hay algunos que han sido públicos, como el secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros; la directora del DIF Sinaloa, Connie Zazueta; y el director de Protección Civil, Francisco Vega Meza. Los casos se han concentrado en las Secretarías de Salud y General de Gobierno, así como del despacho del gobernador. Hay mucho miedo de servidores públicos, quienes se han hecho la prueba para descartar que fueron contagiados, ya que han tenido contacto con los infectados con el virus; por ello, tanto Quirino Ordaz como Rosy Fuentes se han vuelto a hacer la prueba. La primera vez fue cuando su hija resultó positivo a COVID-19.

Cierres. Hay muchas personas que no han acatado las medidas sanitarias, por lo que muchos negocios han sido cerrados, y otros clausurados, tanto por la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), como por Protección Civil. Son pocos los negocios que siguen en operaciones, pero deben cumplir con todas las medidas; de lo contrario, serán cerrados, y pueden ser acreedores a una sanción económica. Hay molestia de comerciantes a quienes les han cerrado su fuente de ingresos, porque la autoridad les pide que dejen de trabajar, pero no les da algún apoyo para subsistir durante el tiempo que dure el confinamiento, y más para las personas que viven al día, pues si dejan de trabajar ya no tendrán para comprar alimentos y pagar los servicios de la casa.

Mal panorama. Y por si la situación económica no fuera lo suficientemente mala, se aproxima el Día de la Madre, una de las mejores etapas del año para comerciantes y restauranteros, porque las ventas se equiparan con la época decembrina, pero este año lo pasarán cerrados. Esto representa una pérdida por el orden de los 800 millones de pesos, que es la derrama económica que genera el 10 de mayo, pero en esta ocasión las celebraciones serán en casa, las compras son por Internet, así como los alimentos con servicio a domicilio; y quienes no se adapten a esta realidad inédita pasarán un Día de la Madre sin ventas. Una vez pasada esta fecha, la autoridad evaluará las cifras de contagios para determinar si la curva ya va hacia abajo, lo que significa que será el principio del fin de la cuarentena. Este Día de la Madre no habrá panteones, venta de flores, restaurantes abarrotados ni las serenatas con Las Mañanitas; aunque seguramente habrá muchos que rompan el confinamiento y organicen fiestas.

Cifras alegres. A los comerciantes no les alegran los indicadores delictivos que presumen las autoridades estatales referentes al mes de abril, ya que, al estar cerrada la mayoría de los negocios, es normal que la cifra de robo a comercio haya bajado, por lo que el análisis debe hacerse con base en la cantidad de comercios abiertos. Así que para ellos no hay mucho que celebrar, y todo se trata de cifras alegres, cuando no se tiene un mérito para bajar la comisión de los delitos.

Cuentas públicas. La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado ha comenzado a revisar los informes de la Auditoría Superior del Estado sobre las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018, y de entrada no tienen ninguna diferencia con las del 2017, cuyos montos observados y pliegos de observaciones prácticamente son los mismos. Para este año se desconoce cuándo y cómo será la discusión y la votación de las cuentas públicas, porque el Congreso no ha podido sesionar desde hace más de un mes, y se espera que dure otro mes en las mismas circunstancias.