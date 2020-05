Contagios. El Ayuntamiento de Culiacán no está exento de contagios de coronavirus, pues se ha presentado en un trabajador sindicalizado que fue confirmado por el secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), y cuatro más que esperan los resultados de las pruebas que se hicieron. A diferencia del Ayuntamiento de Navolato y del Gobierno del Estado, ningún funcionario ha sido confirmado como caso positivo de COVID-19. Desde que comenzaron a repuntar los casos en el municipio, decidieron cerrar las oficinas no esenciales del Gobierno municipal, y se han tomado muchas medidas para prevenir contagios entre los trabajadores, principalmente los de atención a la población. Los que corren riesgos son los trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos, que no han dejado de laborar, principalmente en la recolección de basura, que se ha mantenido con normalidad.

Detenciones. Al ser considerado parte del epicentro de contagios del coronavirus, el alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, ha sido muy enérgico en sus decisiones con las medidas preventivas, y ha mantenido a los navolatenses en sus casas, y a quienes no acaten la disposición los llevan presos a Barandilla. Hasta el momento suman 130 personas detenidas por alterar el orden, participar en riña, ingerir bebidas embriagantes o permanecer en estado de drogadicción. De acuerdo con el presidente municipal, estos operativos no son recaudatorios, ya que el único propósito es que respeten las restricciones para lograr que permanezcan resguardados en casa, para detener la cadena de contagios durante la fase tres de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, que ha cobrado la vida de 18 personas del municipio cañero. Las medidas preventivas van a ser intensificadas este fin de semana por el festejo del Día de la Madre, que este año deberá ser en casa.

Desaparecidos. Se acerca el Día de la Madre, y muchas mujeres desean como único regalo volver a ver a sus hijos, que fueron “levantados” o permanecen desaparecidos. Con la emergencia sanitaria, las labores de búsqueda han tenido que ser detenidas por el estado, pero las desapariciones siguen, e incrementa el número de personas privadas ilegalmente de su liberad. Como una medida de presión y con los riesgos de contagio que hay, las integrantes de la organización de rastreadoras Sabuesos Guerreras acudieron al Palacio de Gobierno a manifestarse porque desconocen las acciones que está realizando el Gobierno del Estado. De acuerdo con las manifestantes, hay 208 personas desaparecidos que están en proceso de búsqueda, por las cuales ellas continúan con las labores, pero cuestionan al Gobierno por la falta de acciones para encontrarlas, ya que prácticamente las han dejado solas con los riesgos que eso representa: por un lado, la falta de protección policial, y además por contagios de COVID-19.

Incentivos. Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que están laborando y que tienen riesgo de contagio de COVID-19 recibieron una muy buena noticia, ya que recibirán un bono que equivale al 20 por ciento de su salario, que será pagado de manera retroactiva en la siguiente quincena. Esto es un estímulo al gran esfuerzo que hacen en clínicas y hospitales, con los riesgos que eso representa para su salud y hasta su vida. El Seguro Social es la institución que atiende al mayor número de casos de coronavirus, sospechosos y confirmados, y también la que ha tenido la mayor cantidad de defunciones durante esta pandemia.

Utilidades. Y para rematar con el mes de mayo, los empresarios tienen la obligación de pagar las utilidades generadas el año pasado, así que, independientemente de la crisis financiera en que se encuentran por la emergencia sanitaria, les deben pagar a sus empleados, incluso a los que les han suspendido el pago por el cierre de los negocios. El artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo establece que el 30 de mayo es el plazo límite para pagar las utilidades a trabajadores, quienes pueden denunciar en la Procuraduría del Trabajo del Gobierno del Estado por incumplimiento.