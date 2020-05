Prohibiciones. Además de las disposiciones publicadas por la Secretaría de Salud de Sinaloa para los festejos de los Días de la Madre y del Maestro, en Culiacán y Navolato han sumado una nueva prohibición para prevenir fiestas y aglomeraciones durante este fin de semana: quedan prohibidas las serenatas con Las mañanitas para las mamás, como tradicionalmente ocurre las noches del 9 de mayo y los primeros minutos del Día de la Madre. Será un gran reto para la autoridad vigilar que esto sea cumplido, y más cuando esto ocurra dentro de las viviendas, porque no pueden intervenir, a menos que ocurra en la vía pública, para lo cual invitan a la población a denunciar al 911 cualquier fiesta o serenata. Esto representa otra duro golpe para los músicos, que tienen más de dos meses sin trabajo y no reciben apoyo de los Gobiernos federal ni del Estado ni del Ayuntamiento de Culiacán, por eso han salido a las calles a pedir la ayuda de la población, que los ha apoyado con dinero y despensas. El 10 de mayo representa un día muy bueno para los músicos, pero este año será muy diferente, aunque luce imposible que no vaya festejos, por ser un día tan importante, pero el llamado es que sean respetadas las medidas para evitar más contagios, y más rápido puedan levantar la emergencia sanitaria.

Adelantados. Y como los panteones permanecerán cerrados del 9 al 11 de mayo, algunas personas aprovecharon ayer para acudir a los panteones para limpiar las tumbas, decorar y poner flores, ya que no podrán hacerlo el Día de la Madre, como acostumbran hacerlo todos los años. Con las personas que ayer acudieron se tomaron las medidas preventivas, pero no hubo aglomeraciones. Se espera que para hoy vayan más personas, porque a partir de mañana estarán cerrados todos los panteones del estado, que solo darán servicio de inhumaciones; así como tampoco se permitirá la venta de flores. Son medidas drásticas para tratar de levantar pronto la cuarentena, pero todo dependerá de que los casos de contagios disminuyan, y para eso se necesita mucho la cooperación de la población de quedarse en casa y no hacer fiestas ni convivios para festejar a sus madres, por difícil y duro que parezca.

Pensión. Los problemas en la pensión de Culiacán se han convertido en una burla para las autoridades estatales y municipales, porque varias veces a la semana se registran incendios, y hay robo de unidades y autopartes, y eso que se encuentra clausurada, pero nadie se anima a aplicar la ley. El Ayuntamiento de Culiacán ha dejado de depositar vehículos que son arrastrados por tránsito, no se ha animado a actuar legalmente ni retirar la concesión; la Fiscalía General del Estado no avanza en las investigaciones, y el Gobierno del Estado tampoco interviene para combatir el daño ambiental que ocasionan tantos incendios, y eso que hay una Secretaría de Desarrollo Sustentable que debe velar por el cuidado al medio ambiente. En Sinaloa se carece de legislación en materia ambiental para actuar más duramente contra el propietario del corralón, pero tampoco se aplica el Código Penal del Estado, porque son muchas las denuncias que se han presentado por propietarios de unidades que han robado y desmantelado en los últimos años en la pensión. La Fiscalía ha dado muestras de que no quiere actuar. ¿Están protegiendo a alguien?

Pescadores. Tras varias semanas de reclamos e incertidumbre de los pescadores del estado, finalmente ayer les dieron una muy buena noticia: el Gobierno del Estado se ha solidarizado con el sector pesquero, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha girado instrucciones para iniciar con el apoyo de los programas presupuestados para este año, como el Empleo Temporal Estatal, que beneficiará a 25 mil familias en la entidad, para lo que se invertirán 40 millones de pesos. De acuerdo con Sergio Torres Félix, esto demuestra que el mandatario estatal es el aliado número uno de los pescadores, que ante los recortes del Gobierno federal cuentan con el apoyo para salir adelante durante los periodos de veda, y más en este año que se juntó con la pandemia del coronavirus; y al tratarse de una actividad esencial, esos recursos públicos reactivarán a los campos pesqueros de Sinaloa.