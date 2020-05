Movilidad. Han transcurrido más de dos meses desde que fue declarada la emergencia sanitaria en Sinaloa, y hay muchas personas que no acatan las disposiciones sanitarias impuestas por las autoridades de Salud, como la distancia social que debe ser guardada entre las personas y el uso de cubrebocas, que se ha vuelto obligatorio para ingresar a establecimientos comerciales y utilizar el servicio de transporte público. Pero a pesar de que la cifra de casos confirmados en la entidad está por alcanzar los cinco mil en lo que va de la pandemia, hay personas que andan por las calles sin cubrebocas, y hasta se ponen agresivas si no las dejan subir a los camiones urbanos, según han denunciado los choferes. Esto pone en peligro a muchas personas que se cuidan y que tienen que salir de sus casas a trabajar; y esto se puede agravar una vez que sean reactivadas las actividades económicas y sociales a partir del 7 de junio, y todos deben cambiar la forma de comportarse, donde la prioridad es la limpieza. ¿Estaremos preparados para iniciar con la nueva normalidad?

Educación. El sector educativo será de los últimos en ser reactivado, pues el inicio del ciclo escolar todavía no tiene fecha. En la Universidad Autónoma de Sinaloa no descartan regresar de manera virtual, debido a que ha funcionado la educación a distancia para cerrar el ciclo escolar; mientras que el proceso de admisión con el examen Ceneval, que tenía fecha de aplicación para el 15 de agosto, podría ser cancelado por falta de condiciones sanitarias en las que se encuentre el estado, por lo que analizan hacerlo de manera virtual, como lo han hecho en otras instituciones de educación superior. En el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, no se ha definido aún una fecha para el inicio del próximo ciclo escolar, porque será decidida dependiendo del avance o del retroceso en la curva de contagios de COVID-19 en el estado. Y en la misma situación se encuentra el Cobaes, donde esperan indicaciones de la Secretaría de Educación Pública, que tomará las decisiones con base en las indicaciones que haga la Secretaría de Salud. Las instituciones educativas se han tenido que adaptar a la nueva realidad que estamos viviendo con el coronavirus.

Burócratas. Los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Estado regresarán a laborar hasta el 15 de junio, debido a que las áreas donde trabajan son consideradas como no esenciales, por lo que han estado cerradas, y ellos enviados a sus casas. De acuerdo con el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), Gabriel Ballardo Valdez, esto es una buena noticia para los sindicalizados, porque Sinaloa sigue en el semáforo rojo por la alta cantidad de casos de COVID-19; y cuando sean reanudadas las actividades, solicitará al Gobierno estatal que a los trabajadores que estén en las áreas de mayor contacto con la ciudadanía les otorguen material de protección, como cubrebocas, careta y guantes, para evitar contagios.

Plazas. Existe desesperación e incertidumbre de muchos maestros por que la Secretaría de Educación Pública haga válidas sus solicitudes de plaza definitiva, por lo que hace una semana se manifestaron en las instalaciones de Sepyc, que tiene a disposición en su página de Internet la información detallada. De acuerdo con lo declarado por el secretario de Educación estatal, Juan Alfonso Mejía López, este reporte de asignación de plazas de admisión es público, y cualquier docente puede acceder a la lista prelación, así que los maestros que se manifestaron en días pasados en la Sepyc ya recibieron las plazas después de que algunos lugares quedaron vacantes; y a través de la página de Sepyc conocieron el destino de las plazas, y hasta se llevaron la que les correspondía. Son muchos los docentes que aspiran a una plaza definitiva, pero estas se van entregando conforme son desocupadas, debido a que un maestro se jubiló o falleció, y para eso hay un procedimiento muy vigilado.