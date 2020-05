En la misma línea. Mientras que algunos gobernadores del país se manifestaron en contra de la estrategia denominada Nueva Normalidad que decretó el Gobierno Federal, Quirino Ordaz Coppel, fiel a su costumbre, no busca confrontaciones, y se ha sumado a la decisión de la Administración de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el mandatario sinaloense, Sinaloa seguirá en coordinación con la Federación en el retorno a la nueva normalidad por el COVID-19. El martes, los gobernadores sostendrán una videoconferencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para revisar los indicadores de coronavirus de la última semana, con lo que se tomarán decisiones sobre la reactivación. Y es que al menos una decena de gobernadores, entre ellos Jalisco, Nuevo León, Durango y Michoacán, han decidido aliarse para impulsar en sus entidades la Nueva Convivencia Social, que será de manera gradual, responsable y solidaria, porque ya no se puede seguir con la parálisis económica. De acuerdo con López-Gatell, el inicio de la Nueva Normalidad será mañana, pero como todos los estados están en semáforo de color rojo, únicamente Zacatecas podría comenzar la nueva etapa.

Adeudo. Era demasiado bonito para ser verdad, pero muchos médicos y enfermeras se sumaron a la convocatoria que hizo el Gobierno federal para incorporarse a trabajar en los hospitales para atender a pacientes con COVID-19, porque se redujo considerablemente la plantilla laboral del personal activo, que se fue a casa porque entraron dentro de la población vulnerable, por la edad o por alguna enfermedad crónica. Los trabajadores han comenzado a alzar la voz, porque desde el 30 de marzo no les pagan, y les incumplieron una de las cláusulas del contrato que firmaron, que fue ser dados de alta al Issste, para que puedan ser atendidos en caso de una enfermedad, como el coronavirus. A partir de mañana comenzarán una serie de protestas, primero en el Hospital General de Guasave, y en los días siguientes seguirán Los Mochis, Culiacán y Mazatlán; y los trabajadores laborarán bajo protesta; y todo porque el Gobierno federal no cumplió con su parte del contrato, por lo que piden al Estado que los apoye con las gestiones para que les cubran el adeudo salarial.

Desesperación. La iniciativa privada está desesperada por comenzar con las reactivaciones económica y social, porque les urge recuperarse de las pérdidas que han tenido, en especial los establecimientos no esenciales que tuvieron que bajar sus cortinas durante los últimos dos meses. Son miles los empleos que se han perdido en este tiempo, y muchos negocios han quedado en bancarrota, por lo que ya no podrán reabrir, cuya fecha todavía es incierta, pero lo que sí es un hecho es que no será mañana. Los empresarios se han quejado por la falta de apoyo gubernamental, que prácticamente los han dejado a su suerte, y únicamente les pidieron que cerraran sus establecimientos. De mayor a menor escala, todos han sufrido esta pandemia económica, desde el gran empresario, hasta el vendedor ambulante o locatario del mercado Garmendia, que ha tenido que cerrar; y los pocos que se han mantenido abiertos por ser esencial, han tenido una caída drástica en sus ventas, que a penas les permite sacar para sus gastos fijos.

Frente Anti-AMLO. Un grupo de ciudadanos de Culiacán salió ayer a las calles de la ciudad para manifestarse en contra de Andrés Manuel López Obrador. El denominado Frente Anti-AMLO, que se ha formado en todo el país, realizó ayer una caravana de automóviles, que recorrió algunas calles de la ciudad para protestar en contra de las políticas que ha implementado el Gobierno federal que encabeza López Obrador. Estas caravanas se replicaron en otros estados, como Veracruz, Puebla, Yucatán e Hidalgo. El Frente Nacional Anti-AMLO está conformado por 65 colectivos en el país.