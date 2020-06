Elecciones. Los diputados locales reanudaron actividades legislativas en medio de estrictas medidas sanitarias para prevenir contagios entre los legisladores y el personal del Congreso del Estado. En la primera sesión ordinaria de este periodo de sesiones fueron aprobadas varias reformas, entre ellas la modificación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para recorrer al 15 de diciembre la fecha para que el Legislativo estatal convoque a elecciones, en lugar del mes de septiembre, como está establecido. Esto no implica la afectación de la fecha de la elección ni los tiempos del proceso electoral 2021, pero dará tiempo a que entren en vigor las reformas en cuestión de paridad de género y de representatividad, que ayer también fueron aprobadas. Los registros de candidatos, así como las fechas de precampañas y campañas, no tendrán ninguna afectación, pero esto reducirá el gasto del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en la organización de los comicios.

Aspirantes. Y mientras la convocatoria para las elecciones fue aplazada para el mes de diciembre, los aspirantes a la gubernatura, a las alcaldías y a las diputaciones intensifican sus actividades para posicionarse desde el cargo que desempeñan, unos más que otros, pero se mueven por todo el estado y en sus municipios: no pierden tiempo. El tema de los últimos tres meses ha sido la pandemia del COVID-19, que ha ocupado la atención de la agenda pública, pero conforme se acerca el inicio del proceso electoral, las estrategias comienzan a observarse, así como la publicación de encuestas por medio de redes sociales. Apenas inicia el sexto mes del año, y le quedan siete a este caótico 2021, pero muchos pretensos empiezan a pisar el acelerador con miras a las elecciones.

Reformas. El Congreso del Estado ha entrado a la modernidad, y por medio del uso de las tecnologías de la comunicación ya no será necesario que los diputados locales estén reunidos en un salón para sesionar y aprobar reformas. En la reanudación de las actividades legislativas, los diputados locales aprobaron modificar la Constitución del estado para realizar sesiones y reuniones virtuales. El Legislativo tendrá 120 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto para modificar la ley orgánica y los reglamentos internos del Congreso del Estado para que esto sea una realidad. Con esto, ya no serán paralizadas las labores legislativas en caso de una pandemia o de la toma de la tribuna, como ha ocurrido en la actual legislatura, y cada diputado se podrá conectar desde alguna computadora o dispositivo móvil para participar en la sesión virtual.

Homenaje. A casi dos meses del fallecimiento de Ocadio García Espinoza, diputado local de Morena, sus compañeros finalmente pudieron rendirle un homenaje, y ayer fue recordado durante el reinicio de las sesiones presenciales del Congreso con un minuto de silencio; se le hizo pase de lista, donde todos gritaron al unísono ¡presente!, y con discursos de los legisladores referentes a su persona, donde destacaron que Sinaloa perdió a un gran líder campesino. En la misma sesión, Jesús Ramón Monreal Cázarez, suplente de Ocadio García, rindió protesta para ocupar su curul para el tiempo que resta a esta Legislatura, que se aproxima al término de su segundo año legislativo.

Sin fechas. Y mientras incrementa el flujo de personas en las calles, cientos de negocios no esenciales se mantienen cerrados, y en su intento de reactivarse, Protección Civil del Estado y el Ayuntamiento de Culiacán se ha encargado de cerrarlos. Es mucha la desesperación que hay por comenzar a trabajar y recuperarse poco a poco de la crisis económica que ha dejado la pandemia del COVID-19. Todavía no hay fecha, y aunque muchos pensaban que sería este domingo, la autoridad se ha encargado de hacer la aclaración de que no.