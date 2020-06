Reto. Mientras los locatarios del Mercado Gustavo Garmendia y algunos comerciantes del centro de Culiacán han salido a las calles a protestar, en muchos establecimientos han desacatado la indicación de las autoridades de permanecer cerrados. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, les advirtió que, aunque busquen a la fuerza abrir el centro de la ciudad, el Ayuntamiento no va a ceder, debido a que el municipio sigue en semáforo rojo, lo que significa que se debe mantener el confinamiento; pero en las calles se observa aglomeración por todos lados y no se acatan las medidas. Y mientras Estrada Ferreiro es muy firme en sus declaraciones, tanto el Gobierno municipal como el estatal han carecido de interlocutores para sentarse a dialogar con los comerciantes, que están desesperados por abrir, y no hay quien les informe sobre las fechas de reactivación. La nueva fecha tentativa sería el 15 de junio, pero ninguna autoridad se ha animado a confirmarlo, porque esa decisión la tomarán con base en las estadísticas de contagio.

Preparativos. Los que ya están muy próximos en abrir, pero con ciertas restricciones y medidas sanitarias, son los hoteles, que se están preparando para recibir a huéspedes después del 15 de junio; pero los moteles seguirán cerrados, porque en estos lugares hay menos control de los accesos, y los cuartos son utilizados por diferentes personas durante el día. Está muy bien delimitado el plan de acción que deberán cumplir.

Parques. Y para quienes acostumbran a hacer ejercicio, el Ayuntamiento de Culiacán ha autorizado la reapertura del Parque Las Riberas, del Centro Cívico Constitución, del Jardín Botánico y del Parque Culiacán 87, pero exclusivamente para la actividad física y con las debidas medidas preventivas, como el uso de cubrebocas y lentes de protección, respetar la sana distancia, evitar la interacción entre personas, no usar bicicletas ni llevar mascotas y no utilizar los juegos ni los ejercitadores. Además, habrá control del número de personas que ingresen para evitar aglomeraciones, aunque esto último luce muy difícil de cumplir.

Preocupación. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia ha sido el turístico, porque lleva tres meses cerrado, y se perdieron el mejor periodo para ellos: Semana Santa. En Altata ya tienen fecha para reactivarse, pero únicamente los fines de semana y con accesos controlados, para evitar aglomeraciones. Pero los restauranteros del Altata están conscientes de que si no bajan los números de contagios, no podrán abrir a partir del 15 de junio, y con el servicio para llevar a penas alcanzan a vender el tres por ciento de sus ventas normales. El temor que tienen en este momento, mientras se preparan para la reactivación del puerto de Altata, es que al abrir vayan muchas personas y que no puedan controlar el acceso de visitantes y aplicar las medidas de prevención. Es mucha la incertidumbre que hay, pero ya quieren regresar a las actividades normales para recuperarse de las pérdidas que han tenido en los últimos tres meses.

Cambios. En plena pandemia de COVID-19, el gobernador Quirino Ordaz Coppel sorprendió con una serie de cambios en su Administración, y reactiva a dos cuadros priistas que estaban en la banca desde hace un par de años. El primer movimiento ocurrió en el Cobaes, donde Sandra Yudith Lara Díaz recibió el nombramiento como coordinadora ejecutiva de la zona 04 de la institución. La exdiputada priista Maribel Chollet Morán renunció a la dirección del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca (Isapesca), y fue nombrada directora de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El movimiento más reciente ocurrió ayer: Sergio Torres Félix, secretario de Pesca y Acuacultura, le tomó protesta a Leticia Serrano Sainz como nueva titular de Isapesca. Trascendió que en los siguientes días habrá más cambios en el Gobierno del Estado de funcionarios de segundo y hasta primer nivel.