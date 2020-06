Protestas en tiempos de COVID-19. La pandemia no ha detenido a las personas para manifestarse por diferentes demandas que tienen en sus sectores. Productores agrícola, comerciantes, locatarios, ambulantes, profesores y choferes, todos han salido a las calles en medio de la emergencia sanitarias por contagios de coronavirus, porque han sido ignorados por las autoridades. En todos los casos se ha guardado la sana distancia y han usado cubrebocas, aunque los comerciantes y locatarios del Centro de Culiacán perdieron por momento el control al intentar abrir las calles del primer cuadro de la ciudad y tomar la avenida Álvaro Obregón. Es mucha la desesperación que tienen, porque son miles de personas las que se han quedado sin empleo y sin fuente de ingreso durante tres meses, y sin apoyo gubernamental; por eso en Culiacán no se ha visto un real confinamiento, y el resultado se observa en los reportes epidemiológico, donde está en los primeros lugares de contagios y decesos.

Campesinos. Y se viene una semana igual de caótica que la anterior, porque se ha convocado a una manifestación con maquinaria para exigir un precio justo de maíz, debido a que el sector campesino ya está cansado porque no se han respetado los acuerdos del precio de garantía de cuatro mil 150 pesos por tonelada del cereal; mientras que el Gobierno federal se encuentra pasivo. La protesta será estatal, y la salida será de cada punto de los diferentes municipios. También incluyen la demanda de los trigueros del Valle del Carrizo, quienes también sufren por los bajos precios que les están pagando sus cosechas. En la convocatoria se recomienda a los campesinos que acudan a la manifestación que guarden la sana distancia, usar cubrebocas, caretas, lentes y gel antibacterial. Esperemos que los ánimos no se desborden y se pongan en riesgo de más contagios.

Paro de camiones. Y por si esto no fuera suficiente, los choferes del transporte público urbano y rural están convocando a un paro de labores y a una manifestación en el Palacio de Gobierno, porque en los casi tres meses que lleva la emergencia sanitaria no han recibido el apoyo gubernamental, y como ha bajado considerablemente el pasaje, muchos se han quedado sin trabajar; y los que sí han laborado, reciben muy pocos ingresos. La situación cada vez se pone más difícil para este sector, pero tampoco pueden volver a la normalidad, porque Culiacán se mantiene en rojo por la gran cantidad de casos positivos de COVID-19, que en los últimos cinco días se han multiplicado de manera alarmante, con la confirmación de casos de las últimas dos semanas. Los concesionarios no apoyan este paro de labores, aunque ellos también han manifestado su malestar porque el Gobierno del Estado los ha dejado a la deriva, con muchos créditos vigentes que no han podido continuar pagando, porque con los ingresos que han tenido en estos meses a penas y sacan para la gasolina y para pagarle a los choferes.

Profesores. Los profesores que están inconformes con la convocatoria de cambio de centro de trabajo han cumplido 11 días en plantón en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, hasta que las autoridades educativas les hagan caso y modifiquen de nuevo la convocatoria, que establece que para cambiar de escuela se deberá permanecer dos años ininterrumpidos en ella. De acuerdo con Ismael Ochoa Beltrán, secretario de Trabajos y Conflictos del SNTE 27, en días pasados ya tuvieron contacto con el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, quien se ha mostrado en apoyo y ha realizado gestiones para que los maestros participen en la convocatoria; sin embargo, así está establecido en la Ley General de Educación, que fue aprobada por el Congreso de la Unión, y la decisión ya no depende de la Secretaría de Educación Pública federal, ni de la Sepyc, por lo que se prevé que el plantón se mantenga por tiempo indefinido. Hace falta que diputados federales y senadores los atiendan y hagan algo en favor de ellos, pero ha faltado sensibilidad.