La Glorieta

Cifras reales o irreales. Las cifras de disponibilidad de camas para pacientes con COVID-19 han sido motivo de mucha especulación ante la incertidumbre de que en algún momento puedan saturarse. Ante el levantamiento de la campaña de la sana distancia, el temor de que los contagios se disparen esta semana es latente entre la población. El Gobierno estatal ha afirmado que se mantiene un nivel de ocupación de camas del 50 por ciento; sin embargo, se ha inventado una reconversión: un calculo que les permite tener ese porcentaje. Ceaip sostiene que la ocupación es del 70 por ciento, porque se basa únicamente en las camas que son para COVID-19; mientras que Gobierno del Estado toma en cuenta las camas que podrían funcionar para atención de pacientes con COVID-19, y he ahí por qué la discrepancia. Esperemos que esa reconversión del Gobierno funcione, en caso de que los contagios se disparen, como lo temen muchos.

Reyna, en el Ismujeres por siempre. Este jueves será dictaminada la propuesta del gobernador para que Eva Guerrero sea la titular del Ismujeres. Tal suceso fue anunciado por el legislador Pedro Lobo a través de sus redes sociales, quien también anticipó su voto en contra de la propuesta. Algunos legisladores también ya han expresado su inconformidad de que Eva Guerrero sea la nueva directora del Ismujeres, y muy seguramente la propuesta sea dictaminada en sentido de rechazo. También ya lo dijeron los diputados: solo se dará curso al dictamen, y que Reyna Araceli siga al frente, pues resulta muy tedioso estar pidiendo más propuestas al gobernador.

¿Y el sentido de la responsabilidad? El diputado Apolinar García Carrera sin duda ha sido uno de los que más despensas ha repartido entre la población más vulnerable. Empezó esta entrega desde antes de que empezara la pandemia. El único reclamo que se le puede realizar a este legislador es que no usa cubrebocas al momento de ir a repartir las despensas. En sus redes sociales se puede ver cómo presume las entregas y se toma fotos con adultos mayores y hasta con niños en brazos sin portar ninguna medida de protección. El diputado debe poner el ejemplo. No se vale tanta irresponsabilidad. Si resultara contagiado, las despensas que les dio a las familias vulnerables le saldrían muy caro, así que si va a hacer algo bueno, hágalo bien, por favor: use cubrebocas y protéjase a usted y a los demás.

Espacios públicos. En la ciudad ya se permite el uso de espacios abiertos, como parques, para que los culiacanenses salgan libremente a ejercitarse. ¡Claro!, bajo ciertas medidas de protección, pues Sinaloa está aún en color rojo en contagios de coronavirus. Esta acción puede ser de beneficio al tener unos momentos de recreo y actividad física después de tanto tiempo en confinamiento; sin embargo, parece que no hemos aprendido mucho de las noticias que esta ciudad ha creado nivel nacional, pues en casi ninguno de los parques durante estos primeros días se ha visto vigilancia por parte de la Policía o de Protección Civil para revisar el cumplimiento de las medidas, y donde los hay solo se les da una simple llamada de atención. Si bien no ha sucedido algo alarmante, no es la mejor idea bajar la firmeza después de lo que ha pasado en fechas anteriores.

Presiones. El presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro comentó que la apertura de las calles del centro no es por motivo de presiones que han hecho los locatarios, pues afirmó que quien decide cuáles son las calles que van a ser abiertas es él mismo. Con esto, esperemos que el resultado sea el que esperaba, pues desde hace algunas semanas el centro ha comenzado a verse como si nada hubiera cambiado, por lo que queda en duda qué pasará una vez que los autos puedan entrar a la zona y los comercios a operar.