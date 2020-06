Movilización. Los productores sinaloenses han convocado a una de las movilizaciones más grandes de los últimos años para hacerle llegar un fuerte mensaje al Gobierno federal y al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador: que rechazan el incumplimiento del acuerdo de los precios de garantía para el maíz, que había sido autorizado en 4 mil 150 pesos por tonelada, pero en las bodegas se está pagando por debajo de este precio. A partir de las 09:00 horas, en diferentes puntos del estado, los agricultores saldrán con sus tractores a protestar, y lo harán en todas las casetas de cobro, así como en otros puntos, como entronques de carreteras. Es mucha la molestia del sector agrícola porque llevan dos años siendo afectados por la política federal, debido al poco interés de AMLO de apoyar a la agricultura comercial, que es la que alimenta a los mexicanos y garantiza la soberanía alimentaria. En la misma convocatoria, piden a los productores guardar una sana distancia, portar cubrebocas y usar gel antibacterial para prevenir contagios. Tarea muy difícil de los productores, que le gritan a las autoridades que los ignoran, como si le hablaran a una pared. Así la realidad con la Cuarta Transformación, por la que votaron más de treinta millones de mexicanos en la elección del 2018. ¿Cuántos de esos volverían a votar por Morena después de casi dos años de Gobierno?

Protestas. Y los que no dejan de manifestarse son los comerciantes del centro y los locatarios del Mercado Gustavo Garmendia, que ayer nuevamente volvieron a salir a las calles para exigirles a las autoridades municipales que abran el primer cuadro de la ciudad, pero además sospechan de que el Ayuntamiento de Culiacán planea hacer peatonales las calles del centro. De acuerdo con los manifestantes, observaron a personal del Ayuntamiento y del Implan haciendo un recorrido por el primer cuadro, por lo que advierten que podría tratarse de un proyecto para hacer peatonal el centro. Lamentaron que al inicio de la pandemia las autoridades les pidieron el apoyo para que cerraran sus negocios para detener la ola de contagios de COVID-19, pero en todo ese tiempo no han recibido ningún apoyo gubernamental y todavía no los dejan trabajar. Mientras tanto, ninguna autoridad da una fecha para reabrir el centro y reactivar los comercios, que seguirán cerrados, hasta nuevo aviso.

Restaurantes. Los que ya se adelantaron a abrir al público sus establecimientos fueron los restauranteros, que a partir del domingo comenzaron la apertura de los comedores, aunque solo la mitad de las mesas y con muchas medidas sanitarias al ingreso y durante la estancia de los comensales. Pero en los primeros dos días se vio muy poca afluencia de clientes en los comedores, porque todavía hay miedo en muchas personas, ya que Culiacán se encuentra en la etapa de máximo contagio de coronavirus, y aunque hay personas a las que no les interesa cuidarse e incumplen con las medidas sanitarias, son mucho más a las que sí les importa su salud y la de su familia. Son pocos los restaurantes abiertos, y será lenta la recuperación de este sector una vez que decidan reactivarse.

Navolato. Con más de cuarenta casos activos de COVID-19, el municipio de Navolato se mantiene en números rojos, y difícilmente podrán iniciar pronto la reactivación económica y social. Mientras tanto, el Ayuntamiento busca regresar a las actividades, para lo cual ha diseñado una estrategia laboral para alternar al personal de confianza durante esta semana, pero todavía no estarán abiertos al público, hasta que bajen los contagios y todos los trabajadores estén capacitados para brindar atención a la ciudadanía. Navolato ha sido de los municipios donde se han aplicado las más estrictas medidas para evitar la movilización de personas, lo que ha permitido que los casos no se disparen, como ha ocurrido en Culiacán, que siempre ha sido el municipios con más casos en Sinaloa, y de los primeros a nivel país, lo cual pone en peligro a los habitantes de Navolato.