Alternativa. Luego de reunirse con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y con autoridades estatales, sin obtener una fecha para la reactivación económica ni para la entrega de créditos que les han venido prometiendo en los últimos tres meses, los dirigentes de los organismos empresariales se reunieron también con el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, con el mismo resultado. El alcalde les refrendó su apoyo para concretar un plan de reapertura que sea seguro y que permita recuperar poco a poco la economía en el municipio, pero tampoco dio una fecha para que los negocios puedan abrir, porque la decisión no depende de él, sino de la Secretaría de Salud, que dará la determinación una vez que la curva de contagios vaya hacia abajo y que el semáforo haya cambiado del color rojo. Entre los planteamientos hechos y los acuerdos tomados se busca darle prioridad a las tiendas pequeñas que no generen gran concentración de personas y que no cuentan con más sucursales fuera del primer cuadro de la ciudad; y las que tengan varios sucursales, comenzar con abrir solo una. Las autoridades, tanto estatales como municipales, han priorizado el cuidado de la salud de la población por encima de la actividad económica y social. Al término de la reunión virtual, se tiene previsto que hoy se reúnan de nuevo con Quirino Ordaz y otras autoridades estatales para finalmente definir fechas de reapertura. Los únicos que tienen permiso de reactivarse son los restauranteros, que desde el domingo comenzaron a abrir sus establecimientos, con solo el 50 por ciento de su capacidad y con muchas medidas sanitarias.

Servicio caro. La tarifa 1F ha sido la eterna demanda de los sinaloenses, que muchos gobernadores han gestionado ante el Gobierno federal, sin haberlo logrado. Con la polémica que se ha generado por los elevados recibidos de la Comisión Federal de Electricidad que llegaron desde el mes pasado a los hogares, el Frente Estatal de Sinaloa contra las Altas Tarifas Eléctricas, conformado por PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, acordó buscar un encuentro con los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía para solicitar que se aplique la tarifa 1F para todo el estado, y que este beneficio no solo lo tengan los habitantes de Culiacán y de Ahome. El primer paso será reunirse con los titulares de la Comisión Nacional del Agua y con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado para que hagan la solicitud del encuentro y a su vez preparar todos los trámites requeridos. Hasta el momento le ha faltado voluntad política a los últimos presidentes de la república y funcionarios del sector energético para autorizar una tarifa más baja, porque el clima de Sinaloa es bastante extremo durante la temporada de calor, que prácticamente inicia desde el mes de abril, y termina hasta finales de noviembre. Lo que se pretende es que las familias sinaloenses paguen menos por el consumo de energía eléctrica durante los meses de intenso calor, que es casi todo el año.

Incumplidos. Y hablando de autoridades federales incumplidas, los productores agrícolas están muy molestos porque el Gobierno federal no respetó el acuerdo tomado entre los maiceros y Segalmex para pagar la tonelada de este grano en 4 mil 150 pesos, ya que los acopiadores lo están pagando por debajo de los 4 mil pesos, cuando había un precio de garantía comprometido. Esto originó una gran movilización de los agricultores, que en medio de la pandemia y con el máximo riesgo de contagios han salido a protestar por un precio justo por sus cosechas. La única respuesta que han recibido de Segalmex es que tengan paciencia, que sí será cumplido el acuerdo; pero mientras tanto los maiceros reciben menos de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz.

Dan revés. La Comisión de Equidad, Género y Familia ha determinado elaborar el dictamen en sentido negativo para renovar el Instituto Sinaloense de las Mujeres, que será sometido al pleno del Congreso del Estado, en busca de la mayoría calificada. Un grupo de morenistas está en contra de la propuesta del gobernador para que Eva Joaquina Guerrero Ríos dirija al Ismujeres para los pocos meses que resta a esta Administración estatal; pero de nueva cuenta se puede ver la división de los legisladores de Morena, que han dejado de votar en bloque, mientras que los priistas votarán a favor de la propuesta.