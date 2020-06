Apertura. Muchos comerciantes se preparan para abrir sus establecimientos este martes, a pesar de que Sinaloa y Culiacán se mantienen en semáforo rojo, lo que significa que existe un máximo riesgo de contagios de COVID-19. Pero, de acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Culiacán, Diego Castro Blanco, se llegó a un acuerdo con las autoridades estatales para la reapertura de algunos giros comerciales, como papelerías, pinturas, lavados con desinfección de vehículos, estéticas, llanteras, vulcanizadoras, venta e instalación de acumuladores, materiales para construcción, refaccionarias y talleres. Aunque en realidad muchos de estos negocios no dejaron de operar en estos tres meses, y la mayoría comenzaron a abrir desde hace dos semanas. Han sido muchas las reuniones que los dirigentes de organismos empresariales han sostenido con autoridades estatales y municipales, en donde han estado presionando por la reactivación. En la reapertura de comercios se deben de cumplir con medidas sanitarias que eviten la propagación de virus; dentro de estas se encuentra la instalación de filtros sanitarios, adecuación de espacios para respetar la sana distancia, modificar horarios, para evitar aglomeraciones, y se tendrá que capacitar al personal respecto a los protocolos de seguridad. La economía de los comerciantes ya no aguanta más tiempo con sus negocios cerrados, porque han tenido que pagar rentas y el recibo de la CFE, a pesar de que tienen más de tres meses sin abrir.

Sin trabajar. Los que seguirán sin trabajar son los comerciantes ambulantes que se instalan en los tianguis móviles de la ciudad, porque ellos todavía no cuentan con respuesta de las autoridades para una fecha de reapertura. Son más de 2 mil 500 familias que viven de la venta de mercancía en los tianguis, y luego de tres meses sin trabajar, ya no tienen de qué vivir. En las manifestaciones que hicieron solo se les otorgó una despensa con no más de cinco artículos, que no les duró ni una semana, y la situación parece que luce mucho más compleja que otros sectores, porque, de acuerdo con el presidente de los tiangueros, Juan Carlos Hernández Álvarez, les informaron que serán los últimos en abrir, por lo que muchas personas están buscando otros empleos; lo cual también luce muy difícil, porque en estos tres meses se han perdido más de 45 mil empleos en Sinaloa, y esta cifra podría aumentar en los meses siguientes.

Autoridad. Y mientras que muchos comerciantes traen una campaña por redes sociales para abrir a partir de mañana negocios no esenciales, el director de Protección Civil en Sinaloa, Francisco Vega Meza, recordó que ya existe un plan de reactivación y protocolos sanitarios que deben de seguir, y los operativos siguen en marcha. La convocatoria es para reabrir tiendas de ropa, zapatería y bisutería, que son considerados como no esenciales y no tienen autorización de abrir, por lo que, de encontrar algunos establecimientos abiertos, como ocurrió el viernes, se les solicitará su cierre; y en caso de haber reincidencia, se les aplicarán otras medidas, como la clausura del establecimiento. En el caso de Navolato, hubo un acuerdo entre las autoridades municipales y comerciantes para reactivarse a partir de mañana, con muchas medidas, limpieza y desinfección de los locales. De acuerdo con el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo, irán poco a poco y evaluarán el comportamiento de la población.

Pescadores. El sector pesquero quedó a la deriva por los recortes y eliminación de programas del Gobierno federal, como la eliminación al subsidio que se otorgaba al diésel pesquero y a la gasolina ribereña. En medio de la pandemia por COVID-19, ha sido un duro golpe a la productividad, pero sobre todo al bienestar de las familias. Sergio Torres Félix, secretario de Pesca y Acuacultura en el estado, consideró que el retiro de ese beneficio contribuye a una pesca poco competitiva y cuestionó el actuar del Gobierno federal y de la Conapesca, de la cual se cuestionó: ¿va a cerrar sus oficinas?, porque ya no tiene razón de ser, no resuelve nada.