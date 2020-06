La Glorieta

Entre desinformación y regaño. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y la mayoría de los regidores no han trabajado en equipo en lo que va de esta Administración, lo que evidencia la falta de unidad al interior del equipo. De acuerdo con algunos ediles, el problema ha sido que Estrada Ferreiro quiere hacer su voluntad y no los toma en cuenta para tomar algunas decisiones; algunos ya ni le reclaman, porque aseguran que les da vergüenza por la reacción que va a tener y que les diga un tedioso discurso, que más bien es un regaño. Para muestra estuvo la última sesión de cabildo, cuando tras la solicitud de los regidores de que les dijera qué acciones se estaban tomando ante esta pandemia, el alcalde les contestó que allí estaban las grabaciones de que él hacia y que no podía estar informando a uno por uno, y quien quisiera se le podía unir al trabajo en lo que parecía una especie de regaño. En este caso, ya no se trata de que los regidores le sigan la corriente, sino que es momento de enfrentar la situación y exigirle respeto. Los regidores son los representantes del pueblo en el cabildo, y si Jesús Estrada hace algo bien o mal, afecta a todos los ciudadanos, por esa razón deben exigirle cuentas del gasto público y las acciones que se están haciendo durante esta pandemia, y no pueden vivir con miedo. Desafortunadamente, Culiacán tiene un gobernante que actúa como tirano, es autoritario, insensible y en ocasiones hasta grosero, pero es por quien votó la mayoría de los culiacanenses.

Trabajadores. Los sindicalizados del Estado que laboran en áreas no esenciales, que iban a regresar hoy a sus labores, tendrán otros 15 días más resguardo en su casa, luego de que el secretario general del Stase, Gabriel Ballardo Valdez, llegó a acuerdos con los titulares de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para ampliar el periodo de confinamiento y proteger a los trabajadores sindicalizados de contagios de coronavirus. Ballardo Valdez cumplió su primer mes extra como dirigente sindical, una vez que el Comité Ejecutivo acordó mantenerse en funciones hasta que haya elecciones y tomen protesta los nuevos integrantes del Comité, para lo cual todavía no hay fecha.

Elección. Y hablando del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, las boletas para la elección del nuevo Comité Ejecutivo fueron reimpresas, y los candidatos comenzaron a firmar una por una, para prepararse para el día de la elección. De acuerdo con el candidato de la Planilla Amarilla, Juan Gabriel Chinchillas Elizalde, todavía no se tiene una fecha para los comicios, pero en los próximos días se van a reunir todos los candidatos con la Comisión Electoral para definir la fecha, pero primero se tienen que esperar a que Sinaloa salga del semáforo rojo, que indica que está en máximo riesgo de contagio. Por lo pronto, los candidatos siguen con sus campañas en medios de comunicación y por redes sociales, para cuidar la salud de los integrantes de las planillas y de los sindicalizados; así que, por lo pronto, la elección deberá esperar algunas semanas más.

Navolato. En el municipio cañero se preparan para la reactivación económica, que será de forma paulatina a partir de hoy; lo mismo en las actividades del Palacio Municipal, que tiene tres meses cerrado, sin atención a la población. Los comercios en el Centro de Navolato serán abierto para supervisar la movilidad de las personas en la zona comercial y, con base en eso, se tomará la decisión de ampliar los días y los horarios en los establecimientos no esenciales. Lo mismo sucederá con los restaurantes de Altata, que a partir del jueves podrán atender a sus comensales en los comedores, pero deben cumplir con todas las medidas sanitarias, para evitar un rebrote de contagios. El Ayuntamiento reiniciará con labores de atención a la ciudadanía de manera estratégica y con personal de guardia en cada una de las áreas, para evitar aglomeración de personas.