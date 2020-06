Empleos. Los empresarios sinaloenses han pedido a gritos apoyo al Gobierno del Estado desde hace tres meses para proteger el empleo, porque con el cierre de establecimientos no esenciales se avizoraba el difícil escenario que estamos viviendo en el momento en que nos encontramos: el pico más alto de la curva de contagios de COVID-19, a 88 días desde el inicio de la cuarentena. Pero en estos tres meses, y tras varias reuniones, el sector empresarial ha sido ignorado por el Ejecutivo estatal, al igual que por el Gobierno federal y por el Ayuntamiento de Culiacán, pues el alcalde Jesús Estrada Ferreiro se la ha pasado repitiendo que no hay recursos para ayudarlos. Lo grave de todo esto es que el gobernador Quirino Ordaz Coppel les prometió créditos, los cuales nunca fueron entregados, y el resultado ha sido el cierre de miles de empresas, que se ha reflejado en la pérdida de más de 45 mil empleos en Sinaloa en los últimos tres meses. En abril fueron 21 mil puestos de trabajo perdidos; en mayo fueron otros 24 mil; a esto hay que sumarle un fenómeno cíclico que ocurre todos los años en esta época del año, que son los miles de empleos que se pierden en el campo con el término del ciclo hortícola. Esto porque a pesar de que han sido múltiples las recomendaciones y las peticiones de los organismos empresariales al Gobierno estatal, no se ha contado con una respuesta favorable para evitar tanto desempleo y muerte de empresas, lamentó Edna Fong Payán, presidenta de Coparmex. Pero esto no termina, ya que a pesar de que ha iniciado la reactivación de algunos establecimientos no esenciales, el proceso que se viene es muy lento, y se advierte que habrá más pérdida de empleo para los próximos meses y lo que dure la pandemia.

Día del Padre. Y al igual que como ocurrió con el Día del Niño, el Día de la Madre y el Día del Maestro, en restaurantes, pastelerías y comercios se preparan para un festejo muy diferente este domingo a como tradicionalmente ocurre en nuestra ciudad. En este año no habrá restaurantes llenos, y la recomendación es que no haya fiestas ni reuniones, porque Sinaloa y Culiacán se mantienen en alerta de máxima de contagio de coronavirus, y el relajamiento de las medidas podría ocasionar un nuevo rebrote, como ya ocurrió a inicio de este mes, en el que se suponía que iniciaría la nueva normalidad, y con ello la reactivación económica y social, que ha iniciado muy lentamente. Las autoridades estatales y municipales deberán implementar acciones para prevenir aglomeraciones, como ocurrió el 10 de mayo, pero hasta el momento no han sido dadas a conocer.

Respiro. Para contrarrestar la pérdida de miles de empleos, el Gobierno del Estado ha puesto en marcha el Programa Estatal de Empleo Temporal del Sector Pesquero, que representa un respiro para los pescadores y sus familias, que en los últimos tres meses no han tenido mucho trabajo al iniciar la veda de camarón. Hay que recordar que el Gobierno federal eliminó este programa en la actual Administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y con recursos estatales se mantuvo este programa, que este año beneficiará a 27 mil pescadores, desde ribereños, de altamar, presas y lagunas, así como a las mujeres que laboran en plantas congeladoras. Este programa se puso en marcha ayer en el campo pesquero Las Arenitas, en el municipio de Culiacán, el cual consiste en la limpieza de bahías, esteros, manglares y presas donde se desarrollan las crías de camarón y otras especies, bajo estrictas medidas sanitarias para prevenir contagios de coronavirus. De acuerdo con Sergio Torres Félix, secretario de Pesca y Acuacultura, esto representa un respiro para los pescadores, por lo que hoy lo pondrá en marcha en el estero El Infiernillo, en Mazatlán; y mañana en el campo pesquero Paredones, en Ahome; y posteriormente lo hará en el resto de los municipios.

Sin festejo y sin aumento. Los policías municipales de Culiacán no tuvieron festejo por el Día del Policía este año a consecuencia del coronavirus, pero tampoco recibieron aumento de sueldo. Hay que recordar que el año pasado les otorgaron un raquítico incremento salarial de 2.6 por ciento, por eso la mayoría desairó la fiesta que les organizó el Ayuntamiento.