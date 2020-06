Policías. En el año y medio que va de la Administración municipal de Jesús Estrada Ferreiro, los policías municipales han sufrido pérdidas de beneficios que recibían, entre ellos el aumento salarial anual, que es anunciado con bombo y platillo durante su festejo. El año pasado apenas les otorgaron el 2.6 por ciento, y para este año no les informaron de ninguno, pero han detectado que en sus pagos hay un ligero aumento de cien pesos en su quincena, pero hasta ayer por la mañana nadie les había dicho si se trataba de un bono especial por el Día del Policía o si se trata de otro raquítico incremento salarial. En ambos caso, lo otorgado es demasiado poco para la enorme responsabilidad que tienen los agentes preventivos, que este año además han tenido que trabajar en filtros sanitarios para intentar frenar la movilidad de la ciudad, con el riesgo que eso representa para ellos. Los policías han sido golpeados por la Administración municipal, por ello hay mucha inconformidad entre los agentes, que con muchas carencias salen a patrullar las calles.

Irresponsabilidad. Y en plena pandemia de coronavirus, las autoridades del Isssteesin obligaron a los maestros jubilados a salir de sus casas para entregarles los talones de cheque, y lo más grave es que lo hicieron sin ninguna medida preventiva en la oficina que se encuentra en el sector Humaya. De acuerdo con denuncias que llegaron a esta Redacción, la mayoría de los jubilados son adultos mayores, que no salen de sus casas para cuidarse de contagios del COVID-19, pero de manera irresponsable fueron obligados a realizar largas filas, lo que demoró varias horas los trámites, cuando el Isssteesin pudo hacer la entrega de manera digital o con protocolos para prevenir contagios en sus instalaciones, y más que se trata de un trámite no esencial, que bien pudo haber esperado más tiempo. No cabe duda de que hay funcionarios en el Gobierno del Estado que viven en otra realidad y no magnifican la consecuencias de sus decisiones.

Contagios. Y mientras los empresarios esperan la fecha para la reactivación de todos los negocios no esenciales, Sinaloa sigue en estado de vulnerabilidad de un nuevo rebrote de contagios de coronavirus con la apertura de empresas, por lo que los dirigentes de Coparmex proponen que sean aplicados protocolos de contención para que se dé una reapertura responsable, en el que estén involucrados el Gobierno, los empresarios y la ciudadanía, porque con la actual situación ya no se trata de quedarse en casa, sino salir de una manera segura. Los empresarios piden que los protocolos sean aplicados al pie de la letra, tanto por los negocios formales como por los informales, porque han visto que a estos no les solicitan la misma rigurosidad que a los establecidos. Es mucha la presión que ha ejercido el sector empresarial en Sinaloa, y ha planteado varias propuestas a las autoridades estatales, aunque muy poco ha sido tomado en cuenta, y hay mucha desesperación porque ya quieren regresar a trabajar.

Navolato. En el municipio de Navolato no ha habido dificultad en la reactivación económica en la cabecera municipal, particularmente en el centro, que permaneció cerrado durante tres meses; pero hasta el momento ha habido buena respuesta de los empresarios y de la población, que han acatado las medidas sanitarias. A partir del jueves tocará el turno a restauranteros y comercios en el malecón de Altata, que será un reto mayúsculo por la gran cantidad de personas que acostumbran acudir los fines de semana, pero todos los visitantes deberán cumplir con las disposiciones de la nueva normalidad. El alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo ha sostenido reuniones con restauranteros, y hoy lo hará con los ambulantes, para explicarles bien a detalle las nuevas obligaciones que deben cumplir para prevenir contagios. Para quienes vayan a visitar Altata, el malecón estará cerrado a la circulación vehicular, y habrá filtros de revisión al ingreso a la sindicatura, por lo que solo podrán ir a comer y regresar a sus casas, porque de momento no podrán quedarse a tomar ni a escuchar música de banda, como tradicionalmente ocurre los fines de semana. Así pinta la nueva realidad en Altata y de todo el municipio cañero.