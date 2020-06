Plan B. En espera de que el Consejo de Salud y Seguridad del Estado analice la propuesta de imponer la ley seca, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, prepara un plan B para evitar aglomeraciones durante el Día del Padre, para que en los próximos quince días el municipio cambie de color rojo a verde en el semáforo, y poder iniciar la nueva normalidad, que tanto pide el sector privado. De no ser aprobada su propuesta, el alcalde planea reforzar los operativos sanitarios para intentar reducir la movilidad de personas, pero sobre todo evitar que se hagan fiestas y reuniones, en donde no se aguarda la sana distancia y son un foco de contagio del virus. La buena noticia es que los casos activos han comenzado a bajar esta semana en Culiacán, pero un relajamiento en las medidas sanitarias puede generar un nuevo rebrote. Estamos en un momento clave, donde es sumamente importante quedarse en casa y cuidarse mucho en caso de salir, pero hay muchas personas que ya no están dispuestas a dejar de salir. Parece cuento de nunca acabar.

En receso. El Congreso del Estado una vez más ha suspendido actividades, y esta semana los diputados acordaron no sesionar, luego de que la legisladora de Morena Cecilia Covarrubias González diera positivo a COVID-19, y se presume que otros de sus compañeros también se encuentran contagiados, o por prevención se encuentran aislados en sus casas hasta que les hagan la prueba. Entre ellos ha trascendido que Marco Antonio Zazueta Zazueta también estaría positivo, pero no ha sido confirmado. Hace dos semanas habían reanudado las sesiones, en donde aprobaron algunas reformas, pero esta semana volvieron a detener las actividades por dos semanas, para evitar un mayor brote de contagios entre diputados y personal de apoyo.

Irresponsabilidad. Mientras algunos de sus compañeros de bancada han sido contagiados de COVID-19, el diputado local por Morena Apolinar García Carrera sigue con la entrega de despensas en colonias de Culiacán, pero lo hace sin portar cubrebocas y sin guardar la sana distancia. Lo más grave es que al legislador parece no importarle cometer estos actos de irresponsabilidad, porque todavía lo presume en sus redes sociales, al publicar fotografías abrazando a personas —algunas de ellas adultos mayores— con las despensas que les entrega, y en todas ellas él no usa cubre bocas. ¿Por qué el representante popular en el Congreso del Estado y de la Cuarta Transformación ignora las disposiciones de la Secretaría de Salud? ¿Acaso se siente inmune al virus por su fuero? Alguna autoridad debe intervenir.

Protesta. La pandemia ha dejado muchas afectaciones económicas, no solamente a los empresarios, sino a miles de familias que se quedaron sin ingresos en estos tres meses que va de la emergencia sanitaria. Esta desesperación por comida ha obligado a muchas personas a salir a las calles para pedir ayuda, y ayer acudieron al Palacio Municipal para solicitar el apoyo de despensas al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, porque ya no pueden subsistir tanto tiempo a la pandemia encerrados en su casa. Los manifestantes son de las colonias Progreso, Toledo, Ampliación 5 de Febrero y Los Huizaches, por lo que las familias al no tener más oportunidades de apoyo le piden al presidente municipal que se solidarice con la situación que viven y les de apoyo constante de despensas básicas. De acuerdo con lo expresado por ellos, muchas familias ya se quedaron sin comida, y como muchos viven de sus ventas en puestos ambulantes o tianguis, no pueden trabajar.

Altata. Con muchas restricciones y un filtro sanitario en el acceso, ayer fue reactivado el malecón de Altata, por lo que en el primer día fue muy baja la afluencia de visitantes, pero se espera que para el sábado y el domingo la situación mejore. No será fácil la reactivación, porque, aunque hay muchas personas que extrañan ir a la playa, no podrán disfrutar de manera normal. En esta primera etapa de la reactivación no se permitirá el acceso de vehículos al malecón, solo se podrá ir a comer, sin quedarse a convivir, como tradicionalmente se acostumbra. Navolato ha sido un ejemplo de cómo controlar la pandemia a pesar de la cercanía con Culiacán, donde se aplicaron estrictas medidas sanitarias en los últimos tres meses, y el resultado es que ya dejó de estar en rojo, y actualmente se encuentra en amarillo, con 16 casos activos.