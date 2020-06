Semáforo. Luego de que los dirigentes de los organismos empresariales fueron notificados por el Gobierno del Estado que a partir de la próxima semana Sinaloa bajará del semáforo rojo al naranja, se han comenzado a preparar para la reactivación del resto de los establecimientos no esenciales, como tiendas de ropa, zapaterías y bisuterías, que es grueso de los negocios en Culiacán en el centro, y que podrán abrir a partir del martes. De acuerdo con el dirigente de Canaco, Diego Castro Blanco, el ejecutivo estatal les adelantó que para el viernes entrante podrán abrir las plazas comerciales chicas, hoteles y algunas actividades turísticas, y el resto de los establecimientos, para el 1ro de julio. Esta semana que concluye fue muy buena para Sinaloa, porque se logró reducir el número de casos nuevos y se incrementó sustancialmente los recuperados. Lo importante es que las medidas sanitarias no se relajen y que la población se siga cuidando al salir de su casa.

Llamado. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha sido de las organizaciones en el país que más ha presionado por la reactivación económica, y desde el inicio de la pandemia, ha propuesto una serie de apoyos y estímulos para proteger el empleo, pero ha sido ignorado por el Gobierno federal y estatal; y el resultado se ha visto en los millones de empleos que se han perdido en los últimos tres meses en México. Ahora que ya se tiene fecha para la reactivación económica en Sinaloa, la presidenta de Coparmex, Edna Fong Payán, hace un llamado a la ciudadanía y empresarios para que apliquen y cumplan con los protocolos sanitarios impuestos por las autoridades de salud, para prevenir un rebrote de casos de COVID-19, porque de ocurrir esto, podría volver el confinamiento y con ello el cierre de nuevo de las empresas, lo que sería letal para las que siguen en pie.

Curva. En Sinaloa no hubo municipio que se escapara del coronavirus, en especial para los que colindan con las grandes ciudades donde se concentró el mayor número de casos; pero luego de enfrentar serios repuntes que los colocó en semáforo rojo, lograron aplanar la curva. Un de estos municipios fue Navolato, que su cercanía con Culiacán lo volvió parte del epicentro del COVID-19 en el estado, pero con estrategias estrictas que se han aplicado en los tres meses de la pandemia, se ha logrado aplanar la curva, por lo que ya han iniciado con la reactivación económica de manera ordenada. El alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo ha reconocido la colaboración de los navolatenses para cortar las cadenas de contagios, y ha estado al frente del proceso de reactivación. Otro de los municipios que han controlado el número de contagios es Angostura, que su cercanía con Salvador Alvarado y Guasave generó un brote de casos, que también se ha controlado con las medidas impuestas por la alcaldesa Aglaee Montoya Martínez, quien mantiene una estricta cercanía con los comerciantes para que cumplan con todas las medidas sanitarias. Se vienen días claves, porque con la reapertura de todos los establecimientos comerciales podría genera un rebrote en caso de que no se cumplan con los protocolos sanitarios.

Culiacán. Sin ley seca, pero con muchas restricciones se celebrará hoy el Día del Padre, que será un gran reto para la población de cara a la reactividad económica y social, en el inicio de la nueva normalidad, que por fin comenzará en la capital del estado. Las autoridades han llamado a la población a no festejar a los papás, a mantenerse en su casa y evitar hacer fiestas y reuniones, aunque por ahora este ha sido ignorado, porque en redes sociales se han publicado fiestas desde el viernes en honor a los padres. Son muchas las personas que siguen sin creer en el COVID-19, hasta que les toque de cerca. Por ello, habrá operativos especiales este domingo para vigilar que no haya aglomeraciones en restaurantes, pastelerías y negocios de alimentos preparados, así como que no haya fiestas en la vía pública. Relajar las medidas sanitarias este día implicará que dentro de dos semanas haya un nuevo rebrote de coronavirus en Culiacán y Sinaloa. Hay que cuidarse y sobre todo proteger a los papás, que son los más vulnerables a este virus.