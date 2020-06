La Glorieta

Nueva normalidad. Se vienen dos semanas muy importantes para Sinaloa, donde la población será puesta a prueba para saber si ha aprendido la lección en cuanto a las cuestiones de higiene y sigue cumpliendo con las medidas sanitarias de la sana distancia, el uso de cubrebocas y la constante desinfección de sus manos, de casa, de vehículos y de lugares de trabajo. Esta semana será abierta la mayoría de los establecimientos comerciales, de hoteles, de plazas y de cines, pero dentro de quince días será valorado, con base en las estadísticas, si los sinaloenses cumplieron con los protocolos de sanidad durante el Día del Padre y en la reactivación. Hasta entonces se podrá saber si se avanzó en el semáforo epidemiológico o se tuvo un retroceso, como ha ocurrido en algunos estados que habían salido del rojo, pero regresaron por un repunte en los casos de COVID-19. Los más interesados y preocupados en que se avance son los empresarios, que han perdido mucho dinero por el cierre de sus negocios, y serán los principales garantes de que en sus empresas y comercios se cumpla con todo, porque sus finanzas ya no soportarían otro confinamiento. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en Sinaloa se han superado los 6 mil 500 casos de coronavirus y las mil defunciones provocadas por este virus, pero se estima que sean miles más los contagiados que han estado asintomáticos y no se hicieron la prueba.

Brote. En el Congreso del Estado han descartado que los casos de contagios de dos diputados locales de Morena se hayan dado al interior del Palacio Legislativo, porque el primero de los casos fue Marco Antonio Zazueta Zazueta, quien confirmó que es positivo desde el 30 de mayo, antes del reinicio de las actividades en el Legislativo estatal, por ello ha estado ausente en las sesiones; y en el caso de su compañera Cecilia Covarrubias, ella informó que resultó positivo el 16 de junio. Por prevención, en el Congreso decidieron suspender las actividades para evitar que haya más casos de legisladores y su personal de apoyo, que tomaron todas las medidas preventivas las dos semanas que tuvieron actividades y sesiones, las cuales reanudarán hasta la siguiente semana.

Políticos en pandemia. Durante la emergencia sanitaria se ha visto todo tipo de políticos y servidores públicos: desde los que no desaprovechan los domingos ni los días festivos para entregar despensas, hasta los que han desaparecido en los últimos tres meses, como si se los hubiera tragado la tierra. Lo triste es que hay muchos representantes populares que ganaron su cargo por el voto ciudadano, y durante la pandemia no han hecho algo por esas personas que votaron por ellos. Hay otros casos más lamentables, que se la pasan criticando a los gobernantes por lo que hacen y lo que han dejado de hacer durante la contingencia, pero ellos tampoco han aportado algo ni han salido a las calles para ayudar, y desde la comodidad de su lujosa casa se han dedicado a criticar casi a diario. Pero también hay políticos que no ayudan y que no dejan su bandera de críticos con temas que no son tan relevantes para la situación en la que se vive en Sinaloa. En momentos de crisis sobresalen los líderes y a quienes les nace ayudar a los demás, por más chico o grande que sea, lo importante es apoyar a quienes más lo necesitan, por un sentido de humanidad.

Suenan nombres. En Navolato ya son varios los que están midiendo fuerzas para las futuras elecciones. Uno de los nombres que suena para buscar alguna diputación o la alcaldía por el PRI es el de Roy Navarrete Cuevas, quien siempre ha estado en unidades de auxilio, desde donde le ha tocado atender a muchas personas en situaciones difíciles. También Eliazar Gutiérrez Angulo se dice que estaría buscando la reelección. Así como ellos, poco a poco van a ir surgiendo nombres, aunque de forma pública no han aceptado ni negado nada.