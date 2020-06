Estrategia. Sinaloa sigue en semáforo rojo en la fase tres de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la curva de contagios se mantiene a la baja, y en la medición por municipio, únicamente Ahome, Guasave y Culiacán están en rojo, con una proyección a salir de la máxima alerta en los próximos días. Pero a pesar de esto, desde la semana pasada comenzó la reapertura de los establecimientos no esenciales, y ayer continuó con todas las tiendas dedicadas a la venta de ropa, de zapatos, de bisutería, incluidas tiendas departamentales; pero la afluencia de clientes ha sido muy baja. Lo importante es que ya ha comenzado a reactivarse la economía local y los comerciantes han cumplido con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades de salud. En el caso de las grandes tiendas, se cumple con protocolos al ingreso y a la salida, y al interior se cuenta con el equipo de protección para los empleados. Sin duda, la nueva normalidad ha avanzado lenta, aunque por las calles se observa mucha movilidad de vehículos y peatones.

Los olvidados. Y mientras que los comerciantes formales han comenzado a trabajar y a enfrentar las dificultades de la nueva normalidad en Culiacán, los que esperan su oportunidad son los vendedores ambulantes, quienes ni siquiera tienen una fecha para reactivarse. De acuerdo con el líder de los tiangueros, las ventas que han tenido que hacer por medio de redes sociales no les está dejando ganancias, por el costo de entrega que no lo tenían considerado en el precio de sus productos, además de que es mucho mejor que cuando se instalaban. En el caso de los ambulantes del centro de la ciudad, siguen en negociaciones con el Ayuntamiento para que les permitan instalarse, lo cual luce muy difícil, porque con las medidas de sana distancia necesitan tener totalmente despejadas las banquetas, a menos que sean instalados en un punto donde no obstruya el paso del peatón y evite aglomeraciones. Este tema es muy complejo, y la autoridad municipal no ha querido meterse a fondo para buscarle una respuesta a los ambulantes y a los tiangueros, que piden a gritos desesperados permiso para trabajar.

Las Quintas. Uno de los casos que tiene ocupadas a las autoridades de Salud es determinar el origen del repunte desmedido de casos activos y sospechosos de coronavirus en la colonia Las Quintas, y de entrada consideran que esto fue generado por la alta actividad comercial de la zona. Desde que recabaron las estadísticas y observaron este pico de contagios, autoridades estatales emprendieron una campaña en este sector para concienciar a las personas y supervisar que los comercios abiertos cumplan con todas las medidas sanitarias. Los dos centros comerciales y los gimnasios de esta zona siguen cerrados, y son pocos los bancos que están en operación, y en los negocios de venta de comida cuidan las medidas sanitarias. Esta colonia será el blanco de las verificaciones sanitarias durante los siguientes días, para evitar que haya más casos nuevos que disparen de nuevo la curva de contagios de COVID-19.

Festejo. Por segundo año consecutivo, los agricultores no festejarán en grande su día, en esta ocasión por la pandemia del coronavirus, y la misa de acción de gracias que todos los años se oficia en la Lomita será transmitida en vivo a las 11:00 horas en la página de Facebook de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC). Y es precisamente durante la emergencia sanitaria que los agricultores sinaloenses lograron producir los alimentos que se necesitan para el consumo, por lo que merecen un reconocimiento. Gustavo Rojo Plascencia, presidente de Caades, y Enrique Rodarte Espinoza de los Monteros, dirigente de la AARC, resaltaron el valor del sector agrícola, y solicitan políticas claras y permanentes respecto a los precios de los granos, ya que año con año tienen que salir a las calles para lucha por un precio justo por sus cosechas, por lo que reiteran el llamado al Gobierno federal para que le den el valor que se merece a la agricultura y generar las bases para garantizar buenas condiciones.