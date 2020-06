Legislar en pandemia. A pesar de que tres diputados locales de Morena han dado positivo a COVID-19, los legisladores reanudarán hoy las sesiones luego de llegar a un acuerdo en la Junta de Coordinación Política, donde se hizo el compromiso de que quienes hayan sido confirmados o tengan familiares cercanos infectados con coronavirus no asistan a la sesión, por lo que dejarán a la conciencia y responsabilidad de cada quien quedarse en casa para evitar poner en riesgo a sus compañeros diputados y al personal de apoyo del Congreso del Estado.

Reformas. Entre los temas que fueron acordados para ser incluidos en el orden del día destaca la validación de la reforma constitucional que establece que las sesiones del pleno puedan hacerse de manera virtual con el uso de las tecnologías de la comunicación, luego de que ya obtuvieron el aval de la mayoría de los cabildos en el estado. Además, presentarán el dictamen para reformar la ley orgánica del Congreso del Estado para este mismo tema, que incluye las reuniones de comisiones; lo que permitirá a los legisladores trabajar desde su casa, así la pandemia ni ningún otro inconveniente climatológico o la toma de la tribuna detendrá la labor legislativa. Otro de los temas que sería aprobado es la autonomía presupuestal del Congreso; y sobre el tema del nombramiento del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), volvió a quedar fuera del orden del día, lo que habla de la falta de acuerdo al interior de la bancada de Morena, que lo sigue reservando para una mejor ocasión.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Conflictos. Después de muchos años de trabajar en armonía para salvar vidas y de luchar de la mano para vencer las carencias económicas que se han presentado, ha ocurrido un rompimiento entre el Cuerpo de Bomberos de Culiacán y el Patronato, que apenas el pasado mes de septiembre renovó su mesa directiva, encabezada por José María Espinosa de los Monteros Saldaña para el periodo 2019-2022. Todavía no se cumple un año, y esto ha provocado que los bomberos se declaren bajo protesta, luego de que uno de sus compañeros fuera despedido. Ha trascendido que el motivo del despido fue que solicitó un incremento salarial, lo que tiene muy molestos a todos, y exigen que sus demandas sean atendidas, ya que hasta el momento han sido ignorados por el Patronato. Esto es muy grave, porque además del importante y peligroso trabajo que realizan los “tragahúmo” y las muchas carencias en equipo que tienen, ahora tienen que lidiar por culpa de cuestiones administrativas. Algo mal se está haciendo, y alguien debe revisar esta situación para que sea resuelto el problema de fondo.

Bajas ventas. La reapertura de los establecimientos no esenciales en la ciudad de Culiacán no ha sido la que esperaban los comerciantes, porque han tenido ventas tan bajas, que prácticamente les generarán pérdidas. Por ello, una cuarta parte de los comercio se mantiene cerrada, porque en este momento de crisis económica hay muchas personas que no tienen dinero para salir a comprar. Aunado a ello, todavía son muchos los que prefieren quedarse en casa para evitar contagios de COVID-19. La situación es muy compleja, pero ya lo había advertido José Miguel Taniyama Ceballos, dirigente de Canirac en Sinaloa, luego de que ellos fueron los primeros en reabrir sus restaurantes a los comensales, de que las personas no iban a correr y abarrotar los negocios, porque una gran parte se sigue cuidando, y otra no tiene para consumir. La reactivación será muy lenta, y la pandemia todavía sigue.

Altata. La reactivación sigue en Navolato, y a partir de hoy será abierto a la circulación vehicular el malecón de Altata, pero con algunas restricciones, para mantener el control sanitario entre los visitantes. Tras el primer fin de semana, en donde hubo muy pocos comensales en los restaurantes de Altata, se decidió dar el siguiente paso, porque se ha cumplido con los protocolos sanitarios impuestos para prevenir contagios. Los restaurantes ya podrán trabajar todos los días, y los ambulantes trabajarán de manera gradual. Con esto, el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo anunció que buscan reactivar la economía del puerto de Altata con orden y cuidados sanitarios preventivos.