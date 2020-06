Sesiones virtuales. Con todos los protocolos y cuidados para prevenir contagios de COVID-19, los diputados locales regresaron ayer para sesionar y aprobar el dictamen para reformar la ley orgánica del Congreso del Estado, para establecer que se realicen sesiones virtuales con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para trabajar sin la necesidad de estar todos juntos en un mismo salón. En este segundo periodo ordinario, han dejado de sesionar en el salón de sesiones, y lo han hecho en el salón Constituyentes 1917, donde tienen más espacio entre curul y curul. Esto representa un fuerte avance a la modernidad del Congreso del Estado, porque los legisladores ya no dejarán de sesionar por ningún motivo, como ha ocurrido en esta Legislatura, que se paralizó el trabajo por la pandemia; y en diciembre, por la toma de la tribuna, lo que obligó a mudarse a un salón de hotel. Ahora ya podrán hacerlo desde sus casas.

Regreso. Uno de los tres diputados locales de Morena que habían dado positivo a COVID-19 regresó ayer a sus actividades presenciales. Marco Antonio Zazueta Zazueta acudió ayer a la sesión, luego de que ya han pasado más de 25 días desde que recibió el resultado de la prueba de coronavirus. El legislador morenista había estado ausente en las anteriores sesiones, al saber que era portador del virus, y decidió reincorporarse ayer. A la sesión de ayer no acudieron las morenistas Cecilia Covarrubias González, Beatriz Adriana Zárate Valenzuela y María Victoria Sánchez Peña; el legislador sin partido José Manuel Valenzuela López; y la priista Mónica López Hernández. De algunos de ellos se desconoce el motivo de su ausencia.

Autonomía. Los legisladores también aprobaron una reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, que otorga autonomía presupuestal a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los órganos autónomos, en el que se incluye atribuciones para manejar, administrar y ejercer directamente sus presupuestos de egresos, sin sujetarse a las disposiciones del Ejecutivo estatal. En esta Administración estatal se han presentado problemas con las ministraciones de los recursos que el Gobierno debe entregar a los organismos autónomos, lo que los ha metido en serios problemas de liquidez, como por ejemplo, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, que el año pasado presentó problemas de este tipo; y también sucedió lo mismo con el Tribunal de Justicia Administrativa, que tuvo problemas para pagar la renta del edificio en que se encuentra, así como otros gastos operativos. Con esto, el Estado deberá entregar el presupuesto completo para que los Poderes y organismos administren y se eviten estos problemas financieros; lo que obligará al Ejecutivo a tener una mejor distribución del presupuesto, que ha sido un problema en los últimos años.

Quimioterapias. Pasan los días y las semanas, y sigue el problema de desabasto de quimioterapias en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no da una respuesta favorable a los niños que luchan por vencer el cáncer. Los papás están desesperados porque está en riesgo la salud de sus hijos, que no conforme con sufrir por la terrible enfermedad, ahora tienen que enfrentar este calvario, que parece que no tiene fin. Esto es muy insensible por parte del Seguro Social, en donde se quedan de brazos cruzados al justificar que es un problema nacional y no es exclusivo de la institución. Es urgente que haya una respuesta, porque son muchos los pacientes con cáncer que se están jugando la vida.

Reactivación. En Culiacán sigue la reapertura de establecimientos. Hoy tocará el turno a los cines, que deberán de cumplir con muchos protocolos sanitarios; uno de ellos, evitar tener más del 50 por ciento de los lugares ocupados dentro de las salas, y se van a limitar a la venta por internet, para tener mayor control y evitar filas. Será hasta el miércoles cuando se permitirá la apertura de los centros comerciales, hoteles y empresas del giro turístico.