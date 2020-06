Transformación de cuarta. A lo largo de su Administración, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ha sido blanco de muchas críticas por su forma de gobernar, que se ha caracterizado por su rompimiento con los diferentes sectores de la sociedad, que han sido afectados o que no han visto beneficios en sus políticas gubernamentales. Estrada Ferreiro es el presidente municipal más polémico que ha tenido la capital sinaloense, y en gran parte ha sido por sus declaraciones, que han sido calificadas de groseras, insensibles y fuera de lugar. Pero todo gobernante no aguanta tantas críticas y rupturas con la sociedad, por lo que contrató a un equipo de expertos que medio lo ayudaron a apagar tantos fuegos que él mismo había encendido; pero su boca es su peor enemiga, y de nuevo ha vuelto meter en polémica con algunos representes del sector empresarial, como por ejemplo, el dirigente de Canirac en Sinaloa, José Miguel Taniyama Ceballos, quien tronó contra el alcalde y se declaró un opositor de su Gobierno e invitó a los empresarios a que levanten la voz y trabajen para restablecer los trabajos para Culiacán, porque no se merecen a este tipo de personas ni su política opaca y gris; y calificó a su Gobierno como mediocre, así como al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y recordó que ya falta menos para que se vayan.

Figura decorativa. Y mientras que existe un plan de reactivación económica y protocolos sanitarios aprobados por el Consejo Estatal de Salud y Seguridad, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro está en contra de que los establecimientos comiencen a abrir, porque quiere que todo siga cerrado por 15 días más; pero él tampoco ha generado estrategias eficientes. ¿Qué hizo en los meses de abril y mayo para detener la ola de contagios? ¿Qué tipo de apoyos entregó a los comerciantes formales e informales?, ni un sólo estímulo, ni apoyo ha entregado, sólo algunas despensas que compró con recursos de los trabajadores del Ayuntamiento, a quienes les retuvieron un porcentaje a su sueldo sin consultarles. Tal parece que Culiacán tiene un alcalde como figura decorativa, quien no tiene poder de decisión o, al menos, así se ha notado durante los más de tres meses que va de la emergencia sanitaria, y el municipio sigue siendo el que más casos activos tiene en Sinaloa.

Quimioterapias. Mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen suspendidas las quimioterapias para niños por falta de medicamentos, y justifican que el problema se trata de un desabasto en todo el país; en el Instituto de Cancerología del Estado de Sinaloa no tienen ese problema, y los tratamientos se siguen realizando sin problemas y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19. ¿Por qué, si hay un desabasto nacional de quimioterapias, en el Instituto de Cancerología no tienen ese problema? Algo muy grave debe estar sucediendo en el IMSS a nivel nacional para que no puedan resolver esta situación, que pone en peligro la vida de muchos niños; por ello la desesperación de sus padres, mientras que las autoridades del Seguro Social intentan justificar por todos los medios para no quedar como el malo de la película, pero tampoco resuelven el problema.

Ambulantes. Los vendedores ambulantes y tiangueros acudirán de nuevo al Ayuntamiento de Culiacán en busca de una respuesta a su solicitud para comenzar a trabajar y conocer los protocolos que deben de seguir para prevenir contagios. Hasta el momento, es el único sector que sigue en esta incertidumbre, y es el más desprotegido porque dependen al 100 por ciento de lo que venden, y ya tienen más de tres meses sin trabajar; de ahí la desesperación que tienen. Al igual que ocurre con las ligas deportivas, el Ayuntamiento no autorizará que comiencen a funcionar hasta que Culiacán salga del semáforo rojo; de lo contrario, difícilmente van a cambiar de opinión. La próxima semana abrirán los centros comerciales y hoteles, así como empresas turísticas. Únicamente faltará definir fechas para gimnasios, moteles, casinos, bares y antros, que serán los últimos en reabrir.