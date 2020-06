La Glorieta

Indolencia. Si en verdad la Comisión Estatal de Derechos Humanos está tan enfocada en evidenciar las deficiencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que se entreviste con víctimas de la delincuencia de Bagrecitos para que vean que sus protocolos de actuación dan mucho qué desear. Más de 20 horas tardaron en levantar los cuerpos que quedaron en diversas partes de este poblado, lo hicieron cuando el medio ambiente ya habían hecho de las suyas y los cuerpos ya se estaban descomponiendo. Muchas de las evidencias pudieron haberse perdido. También el actuar de algunos Ministerios Públicos deja mucho qué desear y no informan a las víctimas que tienen derechos a atención a víctimas. Ojalá que la CEDH vaya en este caso más allá de meras declaraciones.

¿Y la Guardia Nacional? Y la Guardia Nacional no tiene ni para las copias, menos tendrá para combatir a los grupos delictivos que han causado grandes desolaciones y afectaciones a las comunidades en Culiacán. Jugando en redes, viendo tiktoks y negando copias por falta de tinta, así es como los elementos de la Guardia Nacional atienden un reporte de robo de vehículo en las instalaciones de la todavía Policía Federal. Con la creación de este cuerpo de seguridad se prometió que la seguridad mejoraría y la presencia militar inhibiría el delito, sin embargo, la GN no se ve en las calles de Culiacán; y si se ven, sólo están comiendo tacos o viendo tiktoks.

¿Dónde quedó Eva para Ismujeres? Son varios los pendientes que tienen los legisladores locales durante esta pandemia, y uno de ellos es el nombramiento de Eva Guerrero como titular del Ismujeres. Este jueves podría ser el día que dé fin a tan polémico tema, sin embargo, los votos no están asegurados, sobre todo ahora que algunos diputados han sido diagnosticados con COVID-19, mismos que son de Morena. En comisiones no fue aprobado que Eva Guerrero ocupara el lugar de Reyna Aracely Tirado al frente del Ismujeres, y los del PRI estuvieron muy tranquilos ante esa votación. Tal vez veamos otro panorama en el pleno.

Los aplaudidores. Ante la poca popularidad del alcalde, quien se dedica a alabarlo en las publicaciones que hace en redes son sus trabajadores o familiares de estos últimos. Hay algunos que no se pueden controlar y se pelean contra quienes los critican. Es lamentable que un alcalde tenga que incurrir en esta práctica de que sus allegados, con el fin de conservar la chamba, lo tengan que defender. Tan fácil que sería tener la empatía de muchos ciudadanos si se dedicara a escuchar las necesidades de los diversos sectores y no solo a regañar y a criticar a todo el mundo. Ah, pero eso sí, calla ante temas tan importes como lo ocurrido en Bagrecitos y también en el tema de si se les aumentó o no el sueldo a los policías. Son muchas las personas que esperan con ansias que aparezca en las próximas boletas electorales, en donde le demostrarán su rechazo.

Falta mucha responsabilidad. Aunque son muchos sinaloenses que han mostrado mucha responsabilidad ante los autocuidados en esta pandemia, son muchos los que ya relajaron las medidas. Una muestra fue lo que se vivió ayer en el puerto de Altata. Se podían ver cómo familias completas, entre ellas niños, caminaban sin cubrebocas y sin medir la sana distancia por el malecón, y así se bañaban en la playa. Altata se ha conservado como una de las zonas de cero de casos de coronavirus y, de seguir algunos visitantes teniendo el comportamiento de ayer, se teme que se registren contagios. Ayer quedó demostrado que de nada sirve que las autoridades hagan llamado tras llamado de autocuidado a la población, si muchas personas hacen caso omiso.