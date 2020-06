Centro abierto, pero... El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, anunció que el primer cuadro de la ciudad será abierto a la circulación vehicular, pero con una serie de restricciones para privilegiar al peatón y evitar aglomeraciones. Con esta medida se da respuesta a los locatarios del Mercado Gustavo Garmendia y a comerciantes del centro que han pedido la reapertura para que sus ventas mejoren. Entre las medidas que serán implementadas resalta que se mantendrán como peatonales las calles Miguel Hidalgo, en el tramo de Morelos y Carrasco; Ángel Flores, entre Álvaro Obregón y Morelos; y la calle Morelos, entre Colón y Paseo Niños Héroes. Además, las calles Ángel Flores e Hidalgo, en el tramo Riva Palacio a Morelos, será de doble sentido y de acceso controlado, para que los automovilistas puedan ingresar a los estacionamientos públicos. Estrada Ferreiro hace un llamado a los conductores para que no se estacionen en el centro para evitar tráfico vehicular y que los peatones puedan usar la calle para caminar también; pero para quienes no acaten esto, la grúa de la Dirección de Tránsito remolcará sus unidades. Eso incrementará la movilidad en el centro, y la autoridad confía en la conciencia ciudadana para respetar las medidas sanitarias y las condiciones para esta reapertura. En un par de semanas sabremos qué tanto se cumplió con todo esto.

Inconsciencia. Cada vez más personas se olvidan de las medidas sanitarias cuando salen a las calles, sin cubrebocas y sin tomar la sana distancia. Qué rápido se olvidaron de que el coronavirus sigue siendo muy peligroso, porque mientras muchos andan como si nada, hay bastantes familias que sufren en este momento porque un familiar se debate entre la vida y la muerta dentro de un hospital, con horas y días de angustia por no poder verlo ni estar a su lado; otros que viven un calvario para conseguir un tanque de oxígeno para evitar que su ser querido ingrese a un nosocomio; y por si esto no fuera suficiente para hacer conciencia, hay medicamentos para pacientes con COVID-19 que se han agotado en las farmacias. Solo quienes han sufrido en carne propia o con un familiar que ha sido contagiado tienen la conciencia de cuidarse de la pandemia, que sigue, pero ahora sin confinamiento y con la libertad de andar por las calles.

Restricciones. El desorden que ocurrió en Altata este fin de semana —la noche del sábado y todo el día domingo— ya tuvo sus consecuencias. Todavía parece increíble que hay muchas personas que no se cuidan, pero lo más grave es que exponen a sus hijos y a adultos mayores al acudir masivamente a la playa, cuando no son vacaciones, sino que nos encontramos en emergencia sanitaria. Si bien Navolato ha logrado controlar la curva de contagios y se encuentra en semáforo amarillo; en Culiacán se mantiene la alerta máxima, y los visitantes a Altata son en su mayoría de la capital del estado. A consecuencia de la irresponsabilidad de miles de personas este fin de semana, el presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, anunció que volverán a reducir los horarios para los turistas, y durante los fines de semana se limitará el acceso de los vehículos para evitar la aglomeración de personas y la propagación del COVID-19. En los restaurantes se cumplió con el 40 por ciento de su capacitad de atención en comedores, pero se hizo relajo en el malecón y en la zona residencial, pues las cosas no salieron como esperaban.

Sin fecha. En espera de que el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación emita la convocatoria para el cambio de dirigencia en la Sección 53, los diferentes grupos preparan la documentación para el momento de los registros, principalmente los de oposición, que son los que tienen mayores dificultades por las trabas que les ponen. Se ha conformado un fuerte movimiento de oposición denominado Convergencia 53, que en las últimas semanas ha recibido propuestas de los maestros para que encabecen la planilla que buscará terminar con el reinado de Daniel Amador Gaxiola. La bandera de este movimiento es la defensa del magisterio, porque son muchos los que están cansados de los pagos tardíos y de que no los tomen en cuenta en la labor sindical.