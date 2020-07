Freno. La pandemia del coronavirus ha frenado la labor de los diputados locales, que poco a poco han ido sacando los temas relevantes por consenso, en donde todos han tenido que ceder para que esto avance en las pocas sesiones que han podido tener por la emergencia sanitaria en la que se encuentra Sinaloa. Pero hay un tema muy polémico que se mantiene congelado en las comisiones, a pesar de que ya hay un dictamen desde hace algunas semanas, pero Graciela Domínguez Nava no ha querido poner a consideración de la Junta de Coordinación Política para que sea incluido en el orden del día. Nos referimos al nombramiento de la nueva directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), porque legisladores de la bancada de Morena están en confinamiento por el COVID-19, aunque Marco Antonio Zazueta Zazueta ya se reincorporó a las sesiones presenciales; pero sus compañeros Cecilia Covarrubias González y Beatriz Adriana Zárate Valenzuela no; y ha trascendió en el Palacio Legislativo que también María Victoria Sánchez Peña está contagiada. La postura de Domínguez Nava es rechazar una vez más la propuesta hecha por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, y no permitir que Eva Joaquina Guerrero Ríos ocupe este cargo para los quince meses que le restan a la actual Administración estatal.

Modernidad. Y en el Congreso del Estado ya tienen fecha para la primera sesión virtual, que marcará un hecho histórico en Sinaloa, porque el Poder Legislativo dará un paso a la modernidad, y con el uso de las tecnologías de la comunicación cumplirá con su labor sin que tengan que estar todos concentrados en un salón, lo que en estos momentos será de gran ayuda para prevenir contagios de COVID-19 entre legisladores y personal de apoyo del Legislativo estatal. El martes 7 de julio se llevará a cabo la primera sesión virtual, pero mañana sostendrán una sesión presencial donde presentarán los dictámenes para establecer los delitos ambientales en Sinaloa, y se incluirá en el Código Penal del Estado sanciones contra quienes agredan a trabajadores del sector salubridad. Son dos temas importantes, en los que se logró un consenso entre las diferentes fuerzas políticas en el Congreso.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Reapertura. Y mientras Culiacán se mantiene en alerta máxima por los contagios de COVID-19, los centros comerciales y los hoteles abrirán hoy sus puertas al público, con las mismas restricciones que se han establecido en los giros que han estado reabriendo, con protocolos sanitarios que son supervisados por inspectores de Protección Civil, Coepriss y de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento. Hasta el momento, de acuerdo con el reporte de Protección Civil, las tiendas, los restaurantes y los cines han cumplido con las medidas sanitarias, pero además se ha visto poca presencia de clientes. El siguiente reto es continuar con el respeto de los protocolos, que ni los empresarios ni sus trabajadores se relajen en las medidas, pero sobre todo que las personas entiendan que los tienen que cumplir, como guardar la sana distancia, usar cubrebocas y desinfectarse constantemente las manos. Se acerca el periodo vacacional, y habrá muchas personas con deseos de salir a algún destino turístico, que han comenzado a reactivarse en todo el país, pero este año será un verano totalmente diferente, sobre todo porque se pretende evitar aglomeraciones de personas. Si bien en Sinaloa los casos activos de coronavirus han ido a la baja, un relajamiento de las medidas preventivas pueden provocar un rebrote, como ha ocurrido en otros países y ciudades de México.

Camiones. En donde hay muchas quejas por el uso de cubrebocas es en los camiones urbanos, porque los choferes son agredidos por pasajeros que se niegan a usar uno, y así se suben a las unidades. En el transporte público se corre mucho riesgo de contagios si no se cumple con las medidas sanitarias, por ello es urgente que la autoridad ponga mucha atención en esto, antes de que haya una o varias cadenas de contagios.