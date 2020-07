Agenda de Quirino. Desde hace casi un mes, en la agenda pública del gobernador Quirino Ordaz Coppel y en sus publicaciones en sus redes sociales, la pandemia de la COVID-19 ha dejado de ser prioridad, y sus eventos se han enfocado en supervisar, entregar e iniciar obras, el equipo de futbol Mazatlán FC y la reactivación del turismo en Mazatlán. Ya dejó de hacer llamado a la población para que se cuide, no comparte información relacionada al coronavirus y, salvo los reportes diarios del secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, ya no se observan ganas de aplanar la curva de contagios, y los filtros sanitarios han dejado de funcionar. Se percibe una relajación por todos lados, tanto del mandatario estatal como de su Gobierno, y eso ha bajado a la población; mientras que los inspectores de Coepriss, Protección Civil y de los Ayuntamientos siguen las revisiones de los establecimientos, en donde se ha cumplido, pero el problema es en las calles, donde hay muchas personas que no se cuidan. En otros estados se observa a los gobernadores preocupados por la epidemia, pero en Sinaloa al parecer ya tiraron la toalla.

Quejas. Mientras tantos, en los hospitales sigue la lucha diaria por combatir la COVID-19, en donde enfermeras, médicos, laboratoristas y todo el personal de salud no la está pasando nada bien. En el caso del Hospital General de Culiacán, los trabajadores exigen al Gobierno del Estado el pago del bono COVID-19; y ha trascendido que ante el Gobierno Federal, este nosocomio ya no es considerado como COVID, por lo que el recurso destinado para el bono no se les estará otorgando, a pesar de que sigue la pandemia y tienen a muchos pacientes contagiados en atención. Desde el inicio de la emergencia sanitaria se le prometió al personal del hospital que les pagarían el bono cada quincena por tres meses, aproximadamente, lo que representa cerca de 30 mil pesos por este apoyo, pero todo ha quedado en promesas; por lo que consideran que ha sido una injusticia, ya que el Hospital General está saturado de pacientes infectados, y hay trabajadores que han muerto al haberse contagiado trabajando, tratando de salvar vidas. El Gobierno ha sido muy injusto con médicos, enfermeras y todo el personal de salud durante la pandemia.

Acuerdos. Después de tantas críticas por sus decisiones gubernamentales, en especial durante la pandemia, los comerciantes reconocen que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ha cambiado su actitud y por fin asume una actitud negociadora, para terminar con el conflicto que venía arrastrando con los comerciantes del Centro de la ciudad. Primero porque se negaban a dejarlos trabajar, y después por la apertura de las calles del primer cuadro de la ciudad a la circulación vehicular; y lo último, por la imposición de tres calles peatonales, las cuales se van a mantener así hasta que baje el número de casos activos de COVID-19, porque lo que se quiere es darle preferencia al peatón, para que camine por la calle y evitar aglomeraciones en las banquetas. Nada le cuesta a Estrada Ferreiro escuchar y tomar en cuenta a los demás antes de tomar una decisión que generará alguna afectación. Entre los acuerdos, también habrá un foro para analizar bien las paradas de camiones en el Centro, lo cual tampoco tiene contento a los concesionarios del transporte público urbano.

Navolato. Durante este fin de semana, la atención estará en Altata, donde se dispuso de un operativo con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército para evitar que vayan visitantes a las playas, como ocurrió hace una semana; y se impusieron restricciones para evitar el acceso de vehículos al malecón. Navolato ha sido de los municipios que ha logrado aplanar la curva de contagios; pero con un descuido en las medidas sanitarias, los casos pueden volver a repuntar, ya que la mayoría de las personas que visitan las playas de Navolato, son de Culiacán, que se mantiene en semáforo rojo por la gran cantidad de contagios activos y sospechosos.