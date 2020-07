La Glorieta

Se busca al fiscal. ¿En dónde está el fiscal Juan José Ríos Estavillo?, se preguntan muchos ciudadanos. Desde que inició la pandemia, no ha dado ninguna declaración, y algunos señalamientos que ha querido aclarar lo ha hecho a través de escuetos boletines. Lo más raro es que se quedó callado ante los señalamientos que le hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos acerca de una gran cantidad de deficiencias encontradas en los expedientes de personas desaparecidas. Tampoco contestó ante un estudio del Consejo General de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, que dejó desnuda a la Fiscalía y en evidencia de que en materia de impartición de justicia su actividad es casi nula y que todos los delitos están quedando en la impunidad. ¿Qué estará haciendo el fiscal? Nadie lo sabe. Durante esta pandemia esta dependencia solo se dedica a compartir las fichas de Alertas Alba y Amber, porque no se ve más trabajo.

Primer roce. A pesar de que en el 2017 el proceso de fiscalización del estadio de Mazatlán FC derivó en responsabilidades administrativas, pocas expectativas se tienen de que, en lo que corresponde al 2018, los resultados de la ASE sean novedosos. El tan criticado y polémico estadio ya en operaciones tiene varias observaciones por la ASE; sin embargo, se deben esperar los tiempos para que se deslinden conclusiones o responsabilidades de los posibles malos manejos de recursos por parte de la Secretaría de Obras, como todo buen procesos burocrático.

Fin de semana volado. Este fin de semana fue de más vuelo que el pasado. Si bien desde que se anunció la apertura de negocios y restaurantes la población culiacanense no perdió oportunidad de ir a Altata a las playas y a su restaurante favorito, sin duda este fin semana fue de mayor auge. El malecón de Culiacán se vio repleto de vehículos, y los parques recibieron gran número de visitantes. Muy pocos negocios pudieron sobrevivir a la cuarentena en Culiacán, y tal parece que se viene un respiro económico para los que quedaron vivos. Ya se escucha que los bares y los antros podrán ser abiertos a finales de julio. Como dijo el gobernador, la vida sigue, y pues que se salve quien pueda.

Apoyos. Comerciantes en Culiacán se han mostrado inconformes con la falta de apoyos por parte del Gobierno, pues señalan que los créditos Impulsa solo quedaron anunciados, pero no se ha visto movimiento en ellos. Tras cuatro meses de pandemia, este ha sido a la fecha uno de los temas más recurrentes, y toma relevancia nuevamente, pues ya comenzó la reapertura de los establecimientos, y la ayuda nunca llegó. Los comerciantes han sido protagonistas de múltiples manifestaciones a lo largo de la pandemia, mismas que han sido un dolor de cabeza para las autoridades, y que pudieron ser evitadas de haberlos apoyado desde un inicio.

Por las buenas. Implementar nuevamente ley seca en coordinación con los cerveceros intenta el alcalde Jesús Estrada Ferreiro. Si bien no se ha dado a conocer cuándo pudiera entrar en vigor, queda la duda de si podrá concretarse por las buenas, como lo pide el edil. Recordemos que la ley seca que se dispuso en el pasado duró alrededor de un mes, en el que la venta continuó de forma clandestina, y que además se levantó por la presión de los ciudadanos, por lo que los quince días que plantean en esta ocasión podrían no hacer ni cosquillas a la ola de contagios que aún hay en Culiacán, y que además podría generar otro descontrol al reactivarse nuevamente la venta de bebidas embriagantes. Pero se duda de que pueda concretarse lo que quiere el alcalde, porque ya están por operar los giros negros, y como él no entrega ningún tipo de apoyo a empresarios, no puede de la noche a la mañana pedir que pare una industria tan grande.