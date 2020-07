Reapertura. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, sigue firme en su decisión de reactivar la economía en Sinaloa cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Mientras esto ocurre, las cifras de contagios diarios mantienen una ligera tendencia a la baja, aunque el semáforo estatal se mantiene en rojo, pero muchos municipios han ido cambiando de color conforme disminuye el número de casos activos. Hace dos semanas, el mandatario estatal dio luz verde para la reactivación de las ligas deportivas, pero los Ayuntamientos son los que tienen la última palabra; y en el caso de Culiacán, todavía siguen suspendidas hasta que Culiacán deje el semáforo rojo. Ayer, Ordaz Coppel dio la autorización para que los gimnasios reabran sus instalaciones, pero con muchas restricciones; y para poder hacerlo necesitan agendar una visita de verificación para tener el permiso de Coepriss. Es precisamente en estos lugares donde se pondrá mayor atención, porque son considerados como de alto riesgo de contagios. Ahora sólo falta por conocer las fechas para abrir los bares, antros y casinos.

¿Filtros sanitarios o retenes? El Gobierno del Estado ha decidido mantener los filtros sanitarios en la ciudad; a diferencia del Ayuntamiento, donde el alcalde Jesús Estrada Ferreiro ordenó el retiro de los puntos de revisión con policías municipales y tránsitos, para no poner en riesgo a los agentes. Lo cierto es que estos filtros ya no funcionan como era la idea original, y operan como simples retenes, donde detienen a vehículos sin placas o si alguien se les hace sospechoso; pero ya no le toman la temperatura corporal a nadie, ni se invita a que los conductores y sus ocupantes usen cubrebocas. Estos retenes provocan grandes embotellamientos, en especial durante la hora pica, porque la movilidad prácticamente ha vuelto a la normalidad. Estos filtros sanitarios nunca funcionaron, y ahora ya resultan inoperantes; pero mientras que Quirino Ordaz Coppel no dé la orden, continuarán.

Enfoques. No todos los comerciantes del centro de la ciudad están de acuerdo con las manifestaciones que han ocurrido en los últimos días a raíz de la imposición de tres calles peatonales. De acuerdo con Manuel Palomera, presidente de los locatarios del Mercado Garmendia, ni sus empleados ni los dueños de los locales han participado en los actos de protesta, porque sus esfuerzos se enfocan en mantener las ventas y buscar incrementarlas, mismas que han bajado tras las manifestaciones que han realizado algunos comerciantes. El alcalde Jesús Estrada y sus funcionarios acusan que estas protestas tienen un trasfondo político y ha señalado a algunos personajes, pero no han podido demostrarlo.

Desesperación. Los productores agrícolas sinaloenses exigen que haya celeridad en los pagos de los contratos de comercialización de maíz y trigo. Se refieren al complemento al que se comprometió Segalmex. El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, aseguró que se requiere menos burocracia en el Gobierno federal, ya que por la pandemia no se está trabajando continuamente y se teme que haya retrasos en los pagos, que están anunciados que duren 15 días en ser depositados. De por sí lucharon muchos por este complemento para el pago de sus cosechas, y ahora desconocen para cuándo les llegará el recurso.

Pescadores. Los que ya han comenzado a recibir lo pagos son los pescadores del estado. El Gobierno estatal liberó los primeros 10 millones de pesos del Programa Estatal de Empleo Temporal, lo cual representa un gran respiro para ellos, que de por sí sufren mucho durante el periodo de veda de camarón, con la pandemia no hay trabajo. De acuerdo con Sergio Torres Félix, secretario de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, iniciarán hoy a pagar a los pescadores de presas, que son los más vulnerables, por lo que se trasladarán a la presa Eustaquio Buelna, del municipio de Salvador Alvarado, y posteriormente en la presa Adolfo López Mateos. Esto representa un tanque de oxígeno para las 25 mil familias que dependen de esta actividad.