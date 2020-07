Nombramiento. La mayoría de los diputados locales que acudieron a la sesión ordinaria de ayer rechazó el dictamen que negaba la ratificación de Eva Joaquina Guerrero Ríos como directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), por lo que el balón sigue en cancha del Poder Legislativo. El dictamen fue devuelto a la Comisión de Equidad, Género y Familia, en donde tendrán cinco días para modificar el sentido del dictamen, para nuevamente ser presentado ante el pleno para su votación, y en caso de alcanzar la mayoría, quedará aprobado el nombramiento de Guerrero Ríos al frente del Ismujeres para los catorce meses que le restan a la Administración estatal de Quirino Ordaz Coppel. De mantenerse el sentido de la votación; es decir, que los 19 legisladores que votaron en contra hoy del dictamen mantengan el sentido de su apoyo, este sería aprobado por mayoría; y de ocurrir lo contrario, la propuesta sería devuelta al Ejecutivo estatal, como sucedió con la negativa en el nombramiento de Reyna Araceli Tirado Gálvez, que sigue como encargada del Instituto mientras esto se destraba en el Congreso. El tema sería incluido en el orden del día para las sesiones del martes o del jueves.

Desaparición. Hace casi dos años, el gobernador Quirino Ordaz Coppel inauguró con bombo y platillo el bulevar salida a Imala, que transformó a la antigua carretera en una moderna vialidad con seis carriles y ciclovías, que ha sido de gran beneficio para los estudiantes y los trabajadores de la Ciudad Educadora del Saber y para los habitantes de los fraccionamientos de esta zona. Pero a pesar de que transcurrió todo este tiempo, la constructora nunca hizo la entrega formal de esta obra al Ayuntamiento, en la que fueron invertidos 149 millones de pesos de recursos públicos. A pesar del moderno bulevar, por las noches está oscuro, y los vecinos del sector comenzaron a darse cuenta de que las lámparas del alumbrado público comenzaron a desaparecer, incluso en algunos postes se observa que se robaron el cableado. De acuerdo con el subgerente de Servicios Públicos, Rodolfo Audelo, a través de una denuncia ciudadana se enteraron de que la misma constructora que hizo la obra del bulevar ha retirado algunas lámparas para instalarlas en un fraccionamiento que acaba de construir en ese mismo sector. Lo grave es que estas declaraciones del funcionario municipal fueron desmentidas por el secretario de Obras Públicas del estado, Osbaldo López, quien informó que las lámparas y el cableado son robados constantemente, y ellos han tenido que reponerlas, pero el alcalde Jesús Estrada se niega a recibir esta obra porque no quiere comprometerse a poner vigilancia en la zona y reponer las luminarias y el cableado.

En el olvido. La sindicatura de Costa Rica se ha convertido en la región con más casos activos de COVID-19, lo que tiene muy preocupados a sus habitantes, porque se sienten olvidados por las autoridades, que no voltean para brindar apoyo en estos ya casi cuatro meses de pandemia. Adriana Yareli Sánchez Sánchez, regidora por Morena, reprochó que ninguna autoridad atiende de manera adecuada este problema de los contagios de coronavirus; y lo más grave es que en los últimos días ha habido un relajamiento de muchos pobladores que no cumplen con las medidas sanitarias, y algunos por necesidad tienen que desplazarse para ir a trabajar, porque en esta pandemia prácticamente se quedaron solos, sin ningún apoyo. El Ayuntamiento dio algunas despensas, que fueron repartidas a algunos líderes de un partido y fueron entregadas solo a algunas personas afines, pero no llegaron a los sectores más vulnerables, como albergues.

Pleito. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, acudió al Mercado Garmendia a platicar con los locatarios, y lejos de arreglar los problemas que tiene, empeoró más las cosas, debido a su mal carácter. En un video que circula por redes sociales se escucha cómo una locataria le reprocha a Estrada Ferreiro la falta de apoyo, y lamentó haber votado por él y haber convencido a su familia para que también lo hiciera, porque querían un cambio. Pero el alcalde le respondió en tono molesto que esto no se trata de votos, y que su intención era salvarles la vida y evitar más contagios de COVID-19.