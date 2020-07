Sin semáforos. Algo raro ocurrió esta semana con la información sobre los casos de COVID-19 en algunos estados, lo que obligó a la Secretaría de Salud del Gobierno federal a no presentar el semáforo de riesgo para la próxima semana, porque, de acuerdo con la explicación que dio el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, identificaron que la información proporcionada no es consistente en todos los estados, por lo cual no fue posible evaluar a muchos, y aunque aclaró que no son todas las entidades, tampoco reveló cuáles fueron. Esto es muy grave, porque atenta con la veracidad de la información oficial, y más porque muchos gobernadores han criticado a López-Gatell porque no coincide la información que ellos tienen con la que presentan todas las tardes, y eso es por el desfase en la información de las instituciones federales. El semáforo fue creado para ser tomado como referencia para decidir la reapertura de sectores, pero cada Gobierno estatal aplica su política, diferente a la de la federación. Como el caso de Sinaloa, que nunca ha dejado de estar en semáforo rojo, y las actividades siguen reactivándose, con todo y los riesgos que existe de un rebrote. ¿Alguien está mintiendo? Luce muy difícil que se puedan negar muchos casos, y más cuando deben ser atendidos en un hospital.

Ignorado. Desde que la pandemia llegó a Culiacán, el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, no ha sido tomado en cuenta por las autoridades estatales, primero por su inacción, ya que se escondió durante las primeras semanas; y después por su incapacidad de gobernar y tomar decisiones, y su pésima habilidad de negociación, lo que ha provocado muchas manifestaciones de los comerciantes, ambulantes y tianguistas. Ahora que el Gobierno del Estado ha autorizado la reapertura de establecimientos no esenciales, Estrada Ferreiro se ha opuesto; primero ocurrió cuando el gobernador Quirino Ordaz Coppel dio luz verde para que las ligas deportivas reanuden actividades, y el alcalde lo impidió; luego sucedió con los gimnasios, que cumplieron con los requisitos y obtuvieron autorización de Coepriss para abrir, pero de nuevo el presidente municipal se negó, porque, según él, no le ha llegado ningún oficio formal del Gobierno estatal para informarle sobre la reapertura; por ello, ha instruido a los inspectores municipales que clausuren los gimnasios que abran; y finalmente, actúa de la misma forma con los moteles que han abierto con autorización del estado. Estas diferencias entre Estrada Ferreiro con Quirino Ordaz tienen desconcertado a los empresarios, que por un lado cumplen con todos los requerimientos que le solicita la autoridad estatal y, por otro, el Ayuntamiento no los deja trabajar. En toda la pandemia el alcalde Jesús Estrada Ferreiro ha sido un cero a la izquierda en la toma de decisiones, porque desde el principio así lo decidió él, y ahora viene a querer imponer su autoridad.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Oposición lista. Por primera ocasión en la historia de la sección 53 del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE), la planilla oficial, encabezada por el candidato que recibe la bendición de su líder moral Daniel Amador Gaxiola, tendrá oposición que le competirá democráticamente en una votación libre y secreta. De acuerdo con Omar Campos López, integrante del movimiento magisterial Convergencia 53, ya tienen lista una planilla, cuyos miembros cumplen con todos los requisitos legales para registrarse una vez que sea expedida la convocatoria para la renovación del Comité del SNTE 53. En esta organización sindical ha crecido la oposición por diferentes inconformidades que ha expresado gran parte del magisterio, una de ella es el abandono en que se sienten miles de docentes en los procesos de cambios, porque las autoridades educativas en el estado no los miran, ni los oyen, mientras que los dirigentes sindicales guardan silencio y se convierten en cómplices, por lo que la bandera de su movimiento es empoderar a la base del magisterio sinaloense.

Robos. Y el colmo que no sólo los delincuentes que roban cableado del alumbrado público mantienen oscura a la ciudad, sino que han detectado que una empresa roba lámparas y las vende, por lo que el Gobierno municipal presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado; aunque hasta el momento no hay ningún detenido, ni se ha informado sobre el avance en las investigaciones, lo cual no es nada raro.