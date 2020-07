Polémicas votaciones se aproximan en el Congreso de Sinaloa

No les gustó para nada. Varias han sido las reacciones de diputadas y de actores políticos sobre la votación a favor de Eva Guerrero para ocupar el Ismujeres en el Congreso del Estado. Sin duda, una de las que arremetió contra ella fue la legisladora federal Yadira Marcos, quien en repetidas ocasiones ha asegurado que fue violentada por la comunicadora. La diputada morenista catalogó como incompetente el perfil de Eva Guerrero, y que además su elección representa conflicto de intereses con el gobernador de estado, ya que es su empleada desde hace varios años. Decretó un Estado fallido en materia de género y defensa de los derechos humanos; sin embargo, poco le preocupan estas reacciones a Eva Guerrero, mucho menos al gobernador.

Se armará. Otra votación polémica se viene en el Congreso del Estado, y polémica porque, últimamente, los votos de Morena no han sido los mayoritarios, y la Comisión de Educación acaba de sacar el dictamen para prohibir el logo Puro Sinaloa y cualquiera alusivo a un Gobierno en los uniformes escolares gratuitos. Para no dejar a Eva Guerrero en el Ismujeres, Morena no logró contar con los votos, y ahora con este dictamen y la oposición del PRI es muy probable que tampoco lo logre. Graciela Domínguez debe reunir los votos suficientes para que el PRI deje de robar terreno en el Poder Legislativo, pero hasta la fecha no lo ha logrado. Preparémonos para ver los logos de Puro Sinaloa más grandes y vistosos que nunca en este siguiente ciclo escolar.

Siguen en pleitos por calles peatonales. Los que siguen molestos son los locatarios establecidos del centro de la ciudad, pues aseguran que mantener peatonales las calles del primer cuadro es un capricho del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, aunque también hay voces que afirman que quien esta detrás de esto es el secretario del Ayuntamiento, y que el primer edil solo sigue sus órdenes. Los comerciantes se van a ir por la vía legal en este tema, aunque a ellos también les falta estar más unidos y organizados, porque mientras unos luchan por que abran las calles, otros dicen que no están en desacuerdo con el Ayuntamiento. Mientras el alcalde se mantiene en la postura de que los carros no entren a las calles cercanas al Mercado Garmendia, decenas de comercios están muriendo, y decenas de familias se están quedando sin empleo, a las cuales él no les garantiza nada, solo regaños si se atreven a ir a solicitar algo. Que no olvide el alcalde que lo eligieron solo para un periodo de tres años, un tiempo demasiado corto en el que debería estar haciendo todo el bien que pudiera y no daños, como provocando el desempleo. Cada vez tiene a más personas en su contra, las cuales no olvidarán su actuar con ellos si es que se atreve a aparecer en las boletas electorales, que todo parece ser que sí.

Burocracia insensible. Muy mal han quedado las autoridades de los tres niveles de Gobierno con el caso de los enfrentamientos en la sindicatura de Tepuche. Familias que nada tenían que ver en el conflicto dejaron sus casas, y al momento no les han llegado los apoyos a los que tienen derecho. Por burocracia e insensibilidad no les dan despensas ni asistencia médica ni psicológica. Han sido incapaces los funcionarios municipales y estatales, quienes tienen un sueldo seguro y bastante generoso, de ponerse en los zapatos de los desplazados. Se les olvidó que esas familias no tienen que comer, no tienen un lugar para vivir, y que hay niños viendo a sus padres sufrir por no saber cómo sacarlos adelante. Es como si todas estas familias fueran invisibles para las autoridades, que les deben garantizar la seguridad, pero que solo cierran los ojos ante la realidad.