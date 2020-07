Nueva disputa. Todavía se mantiene la discusión en el Congreso del Estado por la ratificación de la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), y ahora se le suman las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018, y la mayoría de los diputados locales de Morena sigue en la misma línea de reprobar los informes individuales de la revisión y la fiscalización superior de la cuenta pública, presentados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), al igual que ocurrió el año pasado. Al iniciar el proceso de dictamen en la Comisión de Fiscalización, por mayoría no se aprobó el primer paquete, que corresponden a los municipios de Choix, Cosalá, El Fuerte, Navolato, Guasave, Angostura, Concordia, Salvador Alvarado y Rosario. Estos informes son de los últimos diez meses de las anteriores Administraciones municipales, y los primeros dos de las actuales; y trascendió que este mismo escenario se presente con los diez municipios restantes, organismos descentralizados y el Ejecutivo del estado. La única que votó en contra en los ocho dictámenes fue la priista Ana Cecilia Moreno Romero. Emitió un voto en particular en cada uno, los cuales fueron leídos, discutidos y votados en contra, por considerar que este procedimiento y las observaciones hechas por la comisión es ilegal y se le quiere dar un manejo político a las cuentas públicas. La única legisladora que no acudió a la reunión virtual fue la morenista Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, quien estuvo enferma de COVID-19, así como integrantes de su familia.

Votación polémica. Donde también se analiza un dictamen es en la Comisión de Equidad, Género y Familia, donde deberán corregir el sentido del documento que será presentado ante el pleno en la sesión de hoy, que será de manera virtual. Una vez agotado el debate del tema en la sesión del pasado jueves, se espera un día más tranquilo y se concretarán en votar para que este tema sea agotado de una vez por todas, y se concrete el nombramiento de Eva Joaquina Guerrero Ríos como directora del Ismujeres. Pero los morenistas todavía no se recuperan de la dolorosa derrota que tuvieron con el dictamen en contra de la ratificación, y fue la presidenta de la Comisión, Francisca Abelló Jordá, quien acusó a sus compañeros de bancada de haber vendido su voto, y recordó que no es la primera vez que a los legisladores de Morena les hablan para que voten y les ofrecen carreteras, dinero y obras en sus distritos, pero los invitó a que tomen conciencia de la importancia de trabajar en equipo. Lo que ignora Abelló Jordá es que por medio de los ataques y de las declaraciones no logrará que sus compañeros cambien de opinión, y eso ha sido la clave para la ruptura en este grupo parlamentario, que termina por agrandar el problema interno. A esto hay que sumarle que Morena perdería un voto, porque Jesús Ramón Monreal Cázarez ha dado positivo a la prueba del COVID-19, y se encuentra aislado y en tratamiento médico.

Cede. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, finalmente cedió a la presión de los locatarios y de los comerciantes del centro de la ciudad, y permitirá el paso controlado de algunos vehículos por las calles Ángel Flores y Morelos. Se comprometió a regresar las paradas de camiones a como se encontraban antes de la pandemia, una vez que termine la emergencia sanitaria. Esto significa que los muros de hormigón que colocaron la semana pasada fueron retirados en la madrugada, y a partir de voy habrá flexibilidad. Falta que el Ayuntamiento cumpla con su compromiso, que en esta ocasión quedó por escrito y firmado por Estrada Ferreiro, quien es considerado por los comerciantes como el enemigo número uno del sector comercial y del empleo.

Villa Juárez. El Ayuntamiento autorizó la apertura del tianguis de este sindicatura este domingo, pero como se generó aglomeración de personas y no cumplieron con las medidas preventivas de salud, los vendedores fueron retirados. La respuesta fue inmediata, porque se quiere evitar un rebrote de casos de COVID-19 durante la nueva normalidad, por lo que se busca la manera de permitirle a las personas que puedan trabajar, pero sin poner en riesgo la salud de los navolatenses.